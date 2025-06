Hydrogène : Hysetco maintient le cap

Conscient de la fragilité de l'écosystème, le spécialiste de la mobilité hydrogène poursuit son essor et inaugure sa station la plus puissante. Positionnée stratégiquement à Orly (91), elle est en capacité de délivrer une tonne d’hydrogène par jour.

Hysetco poursuit sa conquête de l’Île-de-France en ouvrant une nouvelle station de distribution d’hydrogène à Orly (91). Et par n'importe laquelle, puisque celle-ci compte parmi les trois plus grandes du réseau du groupe spécialisé dans la mobilité H2. Elle remplace la plus ancienne station de l’entreprise, située à 100 mètres de la nouvelle. Cette plateforme de ravitaillement a une capacité de distribution multipliée par six par rapport à la précédente, soit une tonne d’hydrogène livrable par jour.

"Par rapport à notre station située à Drancy (91) inaugurée en 2024, cette station est deux fois plus importante", assure Loïc Voisin, directeur général d'Hysetco. Il s’agit de la huitième station de ravitaillement pour l'entreprise. Située stratégiquement à proximité de l’aéroport d’Orly, elle se destine à ses clients chauffeurs de taxi ou VTC roulant à l'hydrogène.

Mais elle est aussi capable de ravitailler les poids lourds comme les bus. L’entreprise compte parmi ses actionnaires Hy24, TotalEnergies, Air Liquide, mais la conception et l’installation des stations sont réalisées par Hysetco. Pour l'implantation de cette station, Hysetco a bénéficié du soutien du groupe Aéroports de Paris (ADP).

"Cette station est un jalon important pour Hysetco et le déploiement de la mobilité H2. La dynamique va se poursuivre avec l’ouverture d’une station de même capacité à Roissy prochainement", assure Loïc Voisin. Ce dernier affirme, par ailleurs, avoir sécurisé un approvisionnement 100 % hydrogène vert, dès 2026, sur l’ensemble des stations de distribution. "Nous avons amélioré la conception générale de la station, que nous avons rendue encore plus compacte que les précédentes", précise le directeur général d’Hysetco.

Le départ d'Hype, le plus gros client d’Hysetco

Avec cette nouvelle station, Hysetco affiche une bonne dynamique. Selon l’entreprise, 30 tonnes d’hydrogène et 10 000 pleins sont réalisés chaque mois pour près de trois millions de kilomètres parcourus sans émission via un véhicule hydrogène. Mais l’entreprise ne se contente pas que du ravitaillement. Elle compte aussi une flotte de 800 véhicules, composée essentiellement de Toyota Mirai et d'une centaine de Peugeot e-Expert Hydrogen en circulation. Des véhicules loués à des chauffeurs de taxis via sa filiale Slota. "Nous sommes en discussion avec Hyundai et nous avons pu tester le X5 de BMW chez nous", souligne Loïc Voisin.

Parmi ses clients, Hype a annoncé le vendredi 20 juin 2025 se retirer de l’aventure hydrogène. L’opérateur de taxis H2 représentait 35 % des locations de taxis, selon le dirigeant d’Hysetco. "Hype a de grandes difficultés depuis un an et il a arrêté de nous payer depuis plusieurs mois. La société a une ardoise difficilement soutenable pour nous, se désole Loïc Voisin. Nous sommes actuellement en cours de récupération des licences avec lesquelles ses chauffeurs roulaient, car il s’agit de nos propriétés et nous allons les remettre à la route. Opérationnellement, c'est un chantier, mais nous continuons notre trajectoire et cela n’aura pas un fort impact sur notre activité", soutient-il.

Hysetco reste motivé malgré le contexte

"Nous avançons dans un contexte macroéconomique incertain et un secteur automobile européen et français en pleine redéfinition, avec des stratégies qui ne sont pas stabilisées, constate Loïc Voisin. En ce qui concerne l’hydrogène, nous constatons une défaillance de certains projets. Ces défis, nous sommes prêts à les affronter et on continue sur cette trajectoire."

Alors que Lhyfe est en redressement judiciaire, Hysetco assure avoir sécurisé l’approvisionnement d’hydrogène vert – produit à partir des énergies renouvelables – pour toutes ses stations. "Nous sommes les seuls au monde à faire ça", assure le dirigeant.

D’autre part, parmi les critiques dirigées à l'encontre de la filière dans son post LinkedIn, Hype constate une hausse des prix du ravitaillement dans les stations Hysetco. "Sur les prix de l’hydrogène, nous sommes très à l’aise puisque nous avons un prix qui est fixe, qui est le même sur toutes nos stations et qui est le plus bas du marché", assure Loïc Voisin.

Hysetco espère que la filière se consolide, qu’il y ait plus de stations en France et en Europe, qu’il y ait plus de véhicules offerts par les constructeurs européens. "La filière est encore en construction et je considère que nous avons fait des progrès énormes en près de quatre ans", se satisfait Loïc Voisin.