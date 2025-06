CirculaCar lève un million d'euros pour industrialiser son kit de rétrofit

Publié le 20 juin 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Un peu plus de six mois après avoir obtenu l'homologation de sa batterie LFP, la start-up annonce une levée de fonds auprès d'une variété d'investisseurs, dont des industriels. Cette ressource financière permettra à CirculaCar de recruter et de passer à l'échelle supérieure.

Edouard Nicolaÿ et Geoffrey Pauwels, les cofondateurs de Circulacar.

Malgré des actualités parfois peu réjouissantes, le rétrofit électrique ne fait pas fuir les investisseurs. Preuve en est l'annonce faite, le 19 juin 2025, par CirculaCar qui vient de lever 1,2 million d'euros. Une somme obtenue auprès de partenaires industriels, dont Movntec, de fonds d'investissement et d'une plateforme de financement participatif. Dans les semaines à venir, les cofondateurs de Circulacar, Edouard Nicolaÿ et Geoffrey Pauwels, espèrent compléter l'enveloppe avec des moyens apportés par des établissements bancaires. "C’est une reconnaissance de notre expertise et de notre capacité à offrir des solutions techniques et écologiques innovantes aux constructeurs, a commenté Geoffrey Pauwels, par voie de communiqué. L’innovation dans l’électrique ne se limite pas qu’à l’Asie et nous nous sommes spécialisés dans le véhicule professionnel qui a été délaissé au profit de développements de véhicules électriques produits en grande série". Doubler les effectifs en 2026 Cette levée de fonds intervient un peu plus de six mois après l'obtention par CirculaCar de l'homologation de sa batterie lithium, fer, phosphate (LFP). Une technologie choisie pour son intérêt aux yeux des équipementiers et constructeurs de véhicules électriques. Une partie de la ressource financière servira à poursuivre le développement et les tests du pack de batteries pour fiabiliser l'ensemble et réduire les coûts. La start-up lyonnaise entend aussi préparer la phase suivante, celle de la commercialisation. Ainsi, d'ici à 2026, l'équipe doublera de taille, passant de sept à près d'une quinzaine de personnes. "Nous sommes déjà préparés pour l’avenir, car dans une quinzaine d’années, le remplacement des batteries des véhicules actuels deviendra une nécessité majeure", complète Geoffrey Pauwels. Rev Mobilities à l'assaut des flottes africaines avec son Toyota e-Lux CirculaCar fait valoir des premiers contrats. Des projets concrets qui vont de l'électrification des véhicules Galibot avec Movntec Mobility (déjà 50 exemplaires transformés), à l'étude et au prototypage de nouvelles batteries en collaboration avec Metacar.

