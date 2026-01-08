Bump renforce son réseau de recharge avec l’acquisition de DejaBlue

Publié le 8 janvier 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le spécialiste de la recharge au service des flottes poursuit son développement. Bump rachète le réseau de 650 bornes de la start-up DejaBlue, fondée en 2023 et active auprès de 70 clients professionnels en France.

Bump annonce l’acquisition du réseau de 650 bornes de recharge de la start-up DejaBlue. ©Bump

Bump renforce son réseau. Le spécialiste de la recharge au service des flottes annonce l’acquisition du réseau de 650 bornes de recharge de la start-up DejaBlue. Cette dernière, fondée en 2023, travaille avec près de 70 clients en France, qui seront amenés à basculer progressivement vers la plateforme de Bump dans les prochains mois. "DejaBlue et Bump ont tout mis en place pour que cette transition se fasse simplement et rapidement pour les clients", précise l’entreprise dans son communiqué. "DejaBlue a été fondée avec l’ambition d’exploiter les infrastructures de recharge comme de véritables systèmes temps réel, étroitement intégrés aux usages électriques des sites professionnels et aux signaux provenant du réseau électrique", indique Parker Spielman, directeur général et cofondateur de DejaBlue. Bump ajoute Atlante à son réseau de partenaires en France "DejaBlue a démontré un très haut niveau d’exigence opérationnelle dans la gestion de sites de recharge complexes. Leur expérience et leur envergure renforcent notre capacité à atteindre la taille critique afin de fournir le meilleur service au meilleur prix", précise François Oudot, directeur général de Bump. Fondée en 2021, l’entreprise compte une centaine de salariés et opère un réseau de 15 000 bornes de recharge ainsi que 200 000 cartes de recharge pour les collaborateurs. Elle propose des services de déploiement, d’exploitation et de supervision des bornes de recharge, des cartes de recharge multiservices, ainsi que le remboursement de la recharge au domicile des collaborateurs via un câble connecté ou une borne dédiée.

