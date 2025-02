En janvier 2025, Mob-Energy a levé 15 millions d'euros. Une ressource que l'entreprise lyonnaise utilisera pour financer Mob-Energy Infra. Cette filiale commercialisera Eiko, un innovant système de recharge de véhicules électriques.

Mob-Energy Infra peut déployer le dispositif en une journée sans travaux de génie civil. ©Mob-Energy

Le marché a beau montrer des signes de tassement, Mob-Energy continue de croire en la voiture électrique. L'entreprise lyonnaise a annoncé, il y a quelques semaines, une levée de fonds d'un montant de 15 millions d'euros auprès de Tikehau Capital. Une somme qui s'avère nécessaire pour acter définitivement le changement d'approche commerciale.

En effet, Mob-Energy va utiliser ces fonds pour financer une nouvelle entité dans son organisation. Dans la foulée de l'obtention des ressources, la direction a acté la création de Mob-Energy Infra. Cette entité doit faciliter le déploiement du service Eiko auprès des entreprises souhaitant proposer une solution de bornes de recharge sur leur parking privé ou public.

Pour mémoire, Eiko est un système de stockage de batteries de seconde vie mis au point par Mob-Energy qui prend la taille d'une place de stationnement. L'électricité y est accumulée dans les moments creux pour alimenter ensuite les voitures électriques qui ont été branchées aux bornes de recharge. Le logiciel de supervision gère automatiquement la distribution en fonction des besoins exprimés. Au besoin, le bâtiment de l'entreprise peut en profiter pour soulager le réseau. Un dispositif complet qui ne nécessite aucun chantier, mais simplement de tirer des câbles électriques EikoLink.

Démocratiser le BaaS

Mob-Energy Infra interviendra comme relais. Les 15 millions d'euros serviront à acheter le matériel auprès de Mob-Energy, avant de le proposer en mode locatif aux entreprises. "Ainsi, nous aurons une facturation simple, présente Salim El Houat, président et cofondateur de Mob-Energy. Les projets seront livrés clé en main, en comprenant l'installation, la certification et la supervision. Les clients règleront un abonnement et pourront se désengager sans frais de sortie".

Un schéma de battery-as-a-service (BaaS) que Mob-Energy Infra poussera auprès d'entreprises de taille conséquente. "Le concept ne s'adapte pas aux projets limités à quelques points de recharge", reconnaît dans son explication Salim El Houat. Il faut 8 à 30 bornes pour justifier l'abonnement. À titre d'exemple, le cofondateur cite le groupe DHL qui a signé pour déployer une station Eiko dans un centre logistique où des véhicules utilitaires électriques viennent se réapprovisionner.

Les nouvelles dispositions budgétaires de la société lyonnaise pourraient permettre de livrer assez rapidement une soixantaine de stations de recharge. Et comme il est question par ailleurs de renforcer l'appareil de production, Mob-Energy Infra devrait activer une centaine d'équipements supplémentaires en 2026. "Nous étudions la possibilité d'entrer dans le dispositif d'aides aux producteurs d'énergie afin d'améliorer notre compétitivité", glisse le président.