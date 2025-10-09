Webfleet se tourne à son tour vers l’intelligence artificielle

La filiale de Bridgestone annonce le lancement de "Webfleet Assisant de Flotte". Basée sur l’intelligence artificielle, cette nouvelle solution qui repose sur un "chatbot" a pour objectif de simplifier et d’optimiser l’accès aux données des flottes.

La nouvelle solution de Webfleet s'appuie sur un "chatbot", soit un agent conversationnel basé sur l’IA, pour simplifier le travail des gestionnaires de flotte. ©Webfleet

Utilisée par plus de 60 000 sociétés dans le monde, Webfleet est la solution de gestion de flotte de Bridgestone. Comme nombre de ses concurrents, ce spécialiste de la télématique a donc annoncé le lancement d’une solution exploitant l’intelligence artificielle. Baptisée "Webfleet Assistant de Flotte", elle a pour objectif de simplifier et d’optimiser l’accès aux données des flottes.

"Webfleet est reconnu comme l’une des plateformes les plus riches en fonctionnalités. Avec Webfleet Assistant de Flotte, toutes ces données deviennent facilement accessibles et la prise de décision gagne en simplicité, en rapidité et en pertinence", explique Jan-Maarten de Vries, président fleet management solutions chez Bridgestone.

Un "chatbot" pour aider les flottes

Désormais disponible à l’échelle mondiale, la solution Webfleet Assistant de Flotte associe l’IA générative aux données collectées en temps réel par les flottes sur leurs véhicules professionnels, afin de répondre en quelques secondes aux questions les plus stratégiques pour les entreprises.

L’utilisateur n’a qu’à formuler sa demande dans un "chatbot" (agent conversationnel basé sur l’IA) et reçoit instantanément des réponses claires, présentées sous forme visuelle. Le gestionnaire de flotte peut alors s’appuyer sur des tableaux ou des graphiques, qui offrent une compréhension approfondie des indicateurs essentiels, tels que le kilométrage, les excès de vitesse ou encore la consommation de carburant et d’énergie.

Mais la solution ne se contente pas simplement de restituer les données. Webfleet Assistant de Flotte explique en effet la signification de chaque indicateur et propose des recommandations concrètes pour s’améliorer. L’outil permet également de créer des tableaux comparatifs personnalisés pour mettre en évidence des corrélations et tendances entre différents indicateurs, ou encore de visualiser les données selon plusieurs angles, par véhicule ou par conducteur.

"Le processus s’apparente à une véritable conversation : aucun rapport à éplucher, aucun filtre à configurer, et nul besoin d’être un expert en data. Chaque membre de l’équipe est en mesure d’identifier rapidement les tendances, de détecter les risques et de prendre des décisions éclairées pour protéger les conducteurs et les véhicules, améliorer la productivité et réduire les coûts. Il s’agit d’une étape décisive vers un avenir où l’IA devient un véritable conseiller au cœur des opérations de flotte, et Webfleet est fier d’ouvrir la voie", précise Jan-Maarten de Vries.

Webfleet garantit aux gestionnaires de flottes que leurs informations sensibles sont protégées par des mesures de sécurité renforcées. La filiale de Bridgestone prévoit par ailleurs de continuer à enrichir les capacités de sa nouvelle solution avec de futures évolutions.