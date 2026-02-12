Volkswagen Financial Services retient Tchek pour les inspections de véhicules

Publié le 12 février 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

La filiale du constructeur a officialisé le plein déploiement de la solution de Tchek en France. Après plus de deux ans d'expérimentation, Volkswagen Financial Services en fait ainsi la référence pour l'inspection des voitures au moment de la restitution.

Volkswagen Financial Services disposera de Tchek pour optimiser les restitutions. ©VW

Le test a été concluant, l'aventure va se poursuivre. Volkswagen Financial Services a annoncé, le 12 février 2026, le complet déploiement de la solution de Tchek. L'outil doté d'intelligence artificielle servira à réaliser une pré-inspection des véhicules au moment de la restitution en fin de contrat de location longue durée. "Cette nouvelle étape avec Tchek s’inscrit dans notre volonté d’offrir à nos clients des outils transparents, accessibles et performants pour gérer la fin de leur contrat en toute sérénité", a justifié Paul Courtois, directeur marketing de Volkswagen Financial Services. Cette collaboration a débuté en 2023. L'année suivante, les premières statistiques concrètes sont tombées : il fallait en moyenne six minutes aux conducteurs pour réaliser leurs inspections et Volkswagen Financial Services a pu dégager une économie moyenne de 300 euros à chaque restitution. Il y a eu des gains opérationnels, plus de transparence pour les conducteurs et moins de litiges avec les clients. Gagner du temps sur le remarketing VO En pratique, la solution de Tchek prend la forme d'une application mobile. Le conducteur fait le tour du véhicule, guidé étape par étape. Les photos prises sont immédiatement analysées par Alto AI, l’intelligence artificielle de Tchek, qui détecte et qualifie les dommages. Il en résulte un rapport détaillé qui facilite l'anticipation de l'étape de reconditionnement avant le remarketing sur le marché des voitures d'occasion. Stellantis & You UK officialise son partenariat avec Tchek Tchek confirme ainsi sa stratégie de référencement chez les constructeurs. Outre la captive financière de Volkswagen, la société d'ingénierie tricolore collabore également avec Toyota France, notamment pour aider à l'estimation des reprises à distance.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.