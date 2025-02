Le mois de janvier 2025 a été marqué par la forte poussée des mises à la route de voitures électriques sur le marché des flottes. Une progression réalisée dans un contexte plutôt morose sur les canaux BtoB.

Le Renault Scenic E-Tech est le modèle électrique le plus livré en entreprise en janvier 2025. ©Renault

Pour 2025, les entreprises auraient-elles pris la bonne résolution de s’engager pour de bon sur la voie de l’électrique. Même s’ils méritent d’être confirmés sur la durée, les chiffres du mois de janvier témoignent d’une forte poussée des mises à la route des modèles à batterie.

Les immatriculations de voitures particulières électriques ont bondi de 29,8 %, à 6 618 unités, selon AAA Data. Le modèle phare du mois a été le Renault Scenic E-Tech (632 unités), devant la Peugeot e-208 (516) et la Renault 5 E-Tech (410).

Immatriculations de voitures électriques en janvier 2025 sur les canaux BtoB :

Modèle Volume 1 Renault Scenic

E-Tech 632 2 Peugeot e-208 516 3 Renault 5 E-Tech 410 4 Tesla Model Y 357 5 Tesla Model 3 287 6 Peugeot e-3008 252 7 Renault Megane E-Tech 239 8 Dacia Spring 233 9 Citroën ë-C3 201 10 Skoda Enyaq 180

Au niveau des marques, Renault mène les débats avec 1 294 livraisons, suivie de Peugeot (1 161) et Tesla (644). Notons également la belle remontée de Citroën dans ce classement grâce à la nouvelle ë-C3 qui apparaît enfin dans les statistiques BtoB.

Immatriculations de voitures électriques par marques en janvier 2025 sur les canaux BtoB :

Marque Volume 1 Renault 1294 2 Peugeot 1161 3 Tesla 644 4 Audi 459 5 BMW 459 6 Volkswagen 309 7 Citroën 271 8 Skoda 262 9 Dacia 233 10 Mini 221

Toujours sur les canaux de la location longue durée, des sociétés et des administrations, les modèles hybrides attaquent 2025 comme ils ont terminé 2024. Les mises à la route, toutes hybridations confondues, progressent de 13,1 %, à 18 080 unités.

Une hausse significative qui aurait pu l’être davantage sans les hybrides rechargeables. Cette catégorie, déjà en délicatesse en 2024, plonge en janvier de près de 60 %. De toute évidence, les nombreuses incertitudes réglementaires et fiscales autour de cette technologie incitent les entreprises à la prudence.

Mercedes-Benz plonge

Dans l’ensemble, le marché des flottes a plutôt mal démarré l’année 2025. Hormis les entames positives des modèles électriques et hybrides, le reste du plateau est en grande difficulté. L’essence perd 46,3 % et le diesel 49,1 %. Au cumul, les canaux BtoB perdent 11,3 % à 33 587 voitures particulières (VP).

Bon nombre de marques décrochent en ce début d’année, à l’image de Mercedes-Benz qui pointe en 18e position avec seulement 363 mises à la route (-57,6 %). Le classement est dominé par Peugeot (8 094 unités, +7,4 %), suivie de Renault (6 514, +42,5 %) et Toyota (2 633, -8,1 %).

Toutes énergies confondues, c’est le Peugeot 3008 qui s’impose en tête des livraisons, d’une courte tête devant la 208 et la Renault Clio. Le Top 5 est complété par les Peugeot 308 et 2008 alors que Renault place l’Arkana en 6e place et le Symbioz en 8e place.

Des VUL en petite forme

Les véhicules utilitaires légers (VUL) n’entament pas mieux l’année. Ils perdent 9,5 % pour un volume de 19 967 livraisons. Le diesel maintient sa part de marché (77,8 %) et les électriques affichent enfin un solde positif (+17 %, 1 476 unités).

Au cumul VP et VUL, le marché des flottes a été à l’origine de 53 554 mises à la route en janvier, soit un repli de 10,7 %. L’électrique représente 15,1 % du volume global, avec 8 094 unités et une progression de 27,3 %.

Immatriculations sur le marché des flottes (VP et VUL) par énergies :