Solucar consolide sa présence à Paris

Publié le 9 mars 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le cabinet de conseil spécialisé dans la gestion et la transformation des flottes automobiles poursuit sa dynamique de croissance et renforce son ancrage en Île-de-France. L’intégration de trois nouveaux comptes parisiens marque une nouvelle étape dans le développement de Solucar, avec notamment une augmentation significative des parcs de véhicules gérés.

Présent à Paris depuis plus de dix ans, Solucar vient d’annoncer l’intégration de trois nouveaux comptes parisiens. ©Solucar

Solucar accélère son développement et consolide sa présence en Île-de-France. Présent à Paris (75) depuis plus de dix ans, le cabinet de conseil spécialisé dans la gestion et la transformation des flottes automobiles vient en effet d’annoncer l’intégration de trois nouveaux comptes parisiens. Une évolution qui s’accompagne d’une augmentation significative des parcs de véhicules gérés et d’un renforcement des équipes dédiées. Actua Formation lance un écosystème inédit autour de la gestion de flotte Pour accompagner cette montée en puissance, Solucar fait donc évoluer son implantation parisienne en investissant des locaux plus spacieux et adaptés à son développement. Un moyen pour le cabinet de conseil de structurer son organisation, de favoriser ses synergies internes et d’offrir un cadre cohérent avec ses ambitions. Une ambition structurée pour l’avenir Au-delà de la gestion de flotte et du conseil, Solucar s’inscrit dans un écosystème global dédié à la mobilité et à la transition énergétique. Aux côtés d’Actua Formation, d’Impact, Connect Driver Solutions et Sentidrive, le cabinet contribue à une approche à 360 degrés des enjeux de mobilité des entreprises, comprenant l’optimisation et la décarbonation des parcs, la formation des conducteurs ainsi que l’exploitation des données. En complément de son implantation à Lyon (69), le renforcement de la position parisienne confirme la volonté de Solucar d’être au plus près des entreprises implantées en Île-de-France et dans les territoires environnants. Comment Actua Formation sensibilise les conducteurs à la mobilité électrique Dans cette dynamique de croissance, Solucar prépare également le lancement de l’Institut de la gestion de parc automobile et des mobilités (l’IGPAM), projet dédié à la montée en compétences des professionnels du secteur. À travers l’élargissement de son écosystème, le renforcement de sa présence parisienne et la structuration de nouvelles initiatives, Solucar affirme une ambition claire. Celle de continuer à grandir, de structurer le marché et d’accompagner durablement la transformation des mobilités d’entreprise.

