Skoda donne un second souffle à son Enyaq

Lancé en 2020, l'Enyaq fait peau neuve. Le SUV 100 % électrique du constructeur tchèque, également disponible en version coupée, se renforce donc en équipements pour continuer à rivaliser avec les nouveaux Peugeot e-3008, Volkswagen ID.4 et Ford Capri. Un restylage qui confirme la montée en gamme de Skoda.

Les nouveaux Skoda Enyaq voient leur niveau d'équipements de série augmenter considérablement, afin de se rapprocher des modèles rivaux orientés access premium. ©Skoda

Bientôt rejoint par l’Elroq en mars 2025, le Skoda Enyaq était jusqu’alors le seul modèle 100 % électrique du constructeur tchèque. Un modèle qui a été victime de son succès. Lancé en 2020 en carrosserie standard, puis décliné un an plus tard en version coupée, le SUV de Skoda était encore le quatrième véhicule le plus vendu de la marque du groupe Volkswagen en 2024.

En effet, l’Enyaq s’est écoulé à pas moins de 6 158 exemplaires l’an passé, soit 4 523 unités (+59,6 %) pour sa version standard et 1 635 unités (+18,7 %) pour sa déclinaison coupée. Une performance toujours louable pour un modèle commercialisé depuis presque cinq ans.

Cependant, face à l’arrivée de nouveaux concurrents, tels que le dernier Peugeot e-3008 ou le récent Ford Capri, le SUV 100 % électrique de Skoda devait se renouveler ou, a minima, se moderniser d’un point de vue équipements.

C’est chose faite puisque l’Enyaq s’offre un restylage en 2025. Cette mise à jour améliore légèrement son autonomie, mais s’illustre surtout par l’ajout de nouveaux équipements de série, qui devrait lui permettre de rester dans la course, sur un segment de plus en plus disputé.

Une nouvelle face avant

À l’extérieur, les principaux changements de ce restylage se situent au niveau de la face avant. La cuvée 2025 de l’Enyaq adopte le nouveau design de la marque, baptisé Modern Solid, qui équipe déjà le tout récent Elroq. Ainsi, les feux sont maintenant divisés sur deux niveaux et une bande noire remplace désormais la calandre.

Le nouveau style permet donc à l'Enyaq et à l'Enyaq coupé de bénéficier tous deux d'un aérodynamisme amélioré. La longueur pour les deux carrosseries augmente de 9 mm, pour atteindre désormais 4,66 m. Si ces changements affinent non seulement l'esthétique des véhicules, ils optimisent aussi le flux d'air, contribuant ainsi à une autonomie étendue pour les deux modèles.

L’Enyaq coupé se distingue alors comme le modèle le plus aérodynamique de la gamme actuelle de Skoda, avec sa ligne de toit légèrement inclinée qui s’étend du montant B jusqu’à l’arrière. Les changements sont toutefois plus légers à l’arrière, bien que le nom de la marque remplace désormais le logo, comme sur la face avant. De son côté, le volume de coffre reste inchangé, allant de 585 à 1 710 l en carrosserie standard et de 570 à 1 610 l sur la version coupée.

Une autonomie légèrement améliorée

À l’intérieur, aucune nouveauté majeure n’est à signaler. Les Enyaq version 2025 embarquent cependant une panoplie de nouveaux équipements de série, qui rapproche un peu plus le modèle de ses concurrents access premium. On relève notamment l’arrivée du volant et des sièges avant chauffants, de la climatisation automatique trizone ou encore du régulateur de vitesse adaptatif et prédictif.

Sous le capot, le nouvel Enyaq offre également peu de nouveautés. Les versions restylées seront proposées avec une seule et unique taille de batterie (77 kWh de capacité nette), associée à un moteur électrique développant 286 ch. Les deux seront par ailleurs disponibles en deux ou quatre roues motrices.

L’Enyaq en carrosserie standard dispose donc d’une autonomie de 588 km en cycle WLTP, quand sa déclinaison coupée peut parcourir jusqu’à 597 km entre deux recharges. Si les tarifs des versions restylées n’ont toutefois pas encore été communiqués, on sait néanmoins que les Enyaq nouvelle génération devraient voir leur commercialisation débuter au printemps 2025.