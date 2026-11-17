Fondée en 2025, la start-up française Revio lance une plateforme qui automatise la majorité des opérations quotidiennes des gestionnaires de flotte. Cet outil, reposant sur des agents IA, revendique jusqu'à 25 % de réduction sur le TCO du parc et 60 heures de travail économisées chaque mois.

Pour accélérer son développement, Revio a annoncé avoir bouclé une première levée de fonds de 2,5 millions d'euros. ©Revio

Contrôler les factures, surveiller les kilométrages, relancer un conducteur pour un entretien ou échanger avec un loueur. La gestion quotidienne d'une flotte automobile est aujourd’hui rythmée par de nombreuses tâches administratives, souvent répétitives, qui laissent peu de temps à l'analyse et au pilotage des dépenses. C'est sur ce constat que s'est construite Revio, une jeune start-up française fondée en mars 2025, qui entend confier une partie de ces opérations à l'intelligence artificielle.

Sa plateforme centralise en effet les données issues des véhicules, des contrats de location, des conducteurs et des différents prestataires. Des agents IA analysent ensuite ces informations pour détecter les anomalies, anticiper les échéances et engager certaines démarches, sous le contrôle du gestionnaire. Un moyen de réduire le temps consacré au suivi administratif et d’identifier davantage de leviers d'optimisation des dépenses.

Des agents IA pour automatiser le suivi quotidien

La solution de Revio couvre plusieurs volets de la gestion de flotte. Sur les contrats de location longue durée (LLD), elle surveille par exemple les kilométrages parcourus et anticipe les risques de dépassement. La plateforme compare notamment le coût d'un avenant aux pénalités susceptibles d'être appliquées à la restitution, puis prépare les demandes d'ajustement auprès des loueurs. Le même principe s'applique d’ailleurs au contrôle des factures. La solution rapproche ainsi les montants facturés des conditions négociées, repère les éventuelles anomalies et prépare les réclamations à adresser aux prestataires. Elle assure également le suivi des échéances d'entretien, en contactant les conducteurs et en organisant les rendez-vous auprès des garages partenaires.

La plateforme intervient aussi sur des sujets liés à la transition énergétique. Elle analyse les usages réels des véhicules afin d'identifier ceux qui pourraient être remplacés par des modèles électriques et de simuler les économies potentielles. Pour les flottes déjà électrifiées, elle assure le suivi des données de recharge et des remboursements d'électricité consommée au domicile des collaborateurs. Enfin, Revio propose un suivi des avantages en nature (AEN), avec un module de distinction entre les kilomètres professionnels et personnels fondé sur l'utilisation réelle des véhicules. La start-up indique par ailleurs que ce dispositif préserve la confidentialité des déplacements des salariés.

Au-delà de ces opérations, Revio accompagne les entreprises dans le renouvellement de leur parc. Ses équipes interviennent en effet dans l'analyse des besoins, la sélection des modèles, la comparaison des offres de financement et la négociation avec les loueurs, jusqu'au suivi des commandes. Une application dédiée aux conducteurs, Revio Driver, complète le dispositif en centralisant les informations relatives au véhicule et les échanges avec le gestionnaire. "Avec Revio, les gestionnaires passent d'un logiciel qui informe à un système qui agit. Pour autant, l'expertise humaine reste essentielle pour accompagner les entreprises dans leurs décisions. C'est cette complémentarité entre nos agents IA et nos équipes métier qui nous permet d'aller bien au-delà d'un logiciel de gestion de flotte traditionnel", explique Augustin Charpentier, directeur général et cofondateur de Revio.

5 000 véhicules déjà gérés et 2,5 millions d'euros levés

En associant automatisation et expertise métier, Revio avance un potentiel de réduction du TCO pouvant atteindre 25 %, ainsi qu'une baisse de 20 % des émissions de CO₂. Selon la taille de la flotte concernée, la start-up estime également pouvoir libérer 15 heures de travail par semaine pour les gestionnaires, soit 60 heures par mois. Ces résultats sont notamment illustrés par le retour d'expérience d'Exquado, une entreprise spécialiste des fontaines à eau professionnelles, qui exploite une flotte d'environ 60 véhicules. "En seulement quelques mois, Revio nous a déjà permis d'économiser plusieurs milliers d'euros sur notre flotte d'une soixantaine de véhicules. Au-delà des économies réalisées, nous avons surtout gagné un temps considérable sur la gestion quotidienne de notre parc. Moins de tâches administratives, moins d'allers-retours avec les prestataires et une bien meilleure visibilité sur nos dépenses", témoigne Antoine-Nicolas Motte, directeur général d'Exquado.

Revio revendique aujourd'hui près de 5 000 véhicules gérés auprès d'une cinquantaine d'entreprises. Pour poursuivre son développement, la jeune pousse vient de boucler une première levée de fonds de 2,5 millions d'euros, menée par le fonds ISAI et plusieurs business angels. Ce financement doit notamment permettre de renforcer les équipes et d'accélérer le développement de la plateforme et de ses agents IA. "Notre priorité est de continuer à apporter des solutions qui répondent aux besoins concrets des gestionnaires. Nous avons pour objectif d'atteindre 15 000 véhicules connectés d'ici à fin 2027", conclut Augustin Charpentier.