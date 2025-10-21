Pour faire des économies, 40 000 véhicules des forces de l'ordre vont rouler à l’E85

Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a décidé d’équiper plus de 40 000 véhicules de sa flotte en boîtiers E85. Le marché public a été remporté par FlexFuel Energy Development.

Plus de 40 000 véhicules du ministère de l'Intérieur vont être équipés d'un boîtier E85. ©FFED

L’annonce tombe à point nommé pour la filière bioéthanol. Alors que les avantages fiscaux de ce carburant sont remis en cause par le gouvernement, via le projet de loi de finances pour 2026, FlexFuel Energy Development (FFED) annonce avoir remporté l'appel d'offres boîtiers éthanol E85 du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.

Ce mégacontrat prévoit l’équipement de 40 200 véhicules des forces de sécurité intérieure (police, gendarmerie et douanes) en boîtiers sur une période de quatre ans. FlexFuel Energy Development espère même atteindre un maximum de 53 900 véhicules.

Test de deux ans

"Nous sommes très fiers d’avoir remporté ce marché, qui atteste de la capacité économique, financière et technique de FFED et de la fiabilité et technicité éprouvées des boîtiers FlexFuel. FFED franchit ainsi un nouveau palier dans le développement de l’éthanol", réagit Jérôme Loubert, directeur développement Europe de FFED.

L’État s’était au préalable penché sur la faisabilité et la pertinence de cette bascule massive en procédant à une phase de test de deux ans. Une trentaine de véhicules de la gendarmerie avaient été équipée en région PACA. Un test qui, de toute évidence, s’est avéré concluant.

Le bénéfice sera surtout d’ordre financier puisque le prix moyen à la pompe de l’E85 est actuellement de 0,70 euro le litre. Selon FlexFuel Energy Development, ce carburant permet de réaliser près de 700 euros d'économies par véhicule et par an pour 13 000 km parcourus, et 1 074 euros pour 20 000 km.

Déploiement amorcé

Encore faut-il que les véhicules voués à en être équipés roulent à l’essence. C’est le cas d’une majorité de ceux évoluant au sein de la flotte du ministère. Le déploiement a d’ores et déjà débuté et les premières formations devraient débuter dès novembre 2025 pour permettre les premières installations au niveau national.

Outre la fourniture des boîtiers, FFED prendra en charge les formalités administratives d’homologation et de changement de carte grise. Une hotline dédiée est également mise en place pour accompagner les techniciens.