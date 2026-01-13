Mélanie Cudot chapeaute les ventes grands comptes du groupe Renault
Publié le 13 janvier 2026
À la suite du départ de Julien Peirano en novembre 2025, revenu chez Mobilize Financial Services pour occuper le poste de directeur véhicules d'occasion, Mélanie Cudot a repris la direction des ventes grands comptes du groupe Renault. Elle reporte donc à Philippe Quetaud, directeur général de Renault Parc Entreprise.
Pure produit du groupe Renault, Mélanie Cudot y a construit l’intégralité de son parcours professionnel. En 2014, elle débute en effet sa carrière en tant que manager entreprises junior, puis devient manager grands comptes deux ans plus tard.
En 2021, elle passe chez Mobilize Financial Services, afin d’occuper les fonctions managériales dans le domaine du marketing pour Nissan Financial Services. Promue responsable des ventes réseau en 2023, elle est par la suite nommée au poste de directrice de territoire, toujours dans la même maison.
