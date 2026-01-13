Mélanie Cudot chapeaute les ventes grands comptes du groupe Renault

Publié le 13 janvier 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ < 1 min de lecture

Mélanie Cudot est officialisée à la direction des grands comptes du groupe Renault. En novembre 2025, elle a pris la relève de Julien Peirano, redevenu directeur des véhicules d'occasion de Mobilize Financial Services.

Mélanie Cudot remplace Julien Peirano à la direction des ventes grands comptes du groupe Renault. ©Renault Group

À la suite du départ de Julien Peirano en novembre 2025, revenu chez Mobilize Financial Services pour occuper le poste de directeur véhicules d'occasion, Mélanie Cudot a repris la direction des ventes grands comptes du groupe Renault. Elle reporte donc à Philippe Quetaud, directeur général de Renault Parc Entreprise. Pure produit du groupe Renault, Mélanie Cudot y a construit l’intégralité de son parcours professionnel. En 2014, elle débute en effet sa carrière en tant que manager entreprises junior, puis devient manager grands comptes deux ans plus tard. Julien Peirano fait son retour à la direction VO de Mobilize Financial Services En 2021, elle passe chez Mobilize Financial Services, afin d’occuper les fonctions managériales dans le domaine du marketing pour Nissan Financial Services. Promue responsable des ventes réseau en 2023, elle est par la suite nommée au poste de directrice de territoire, toujours dans la même maison.

