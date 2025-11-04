Menu
Julien Peirano fait son retour à la direction VO de Mobilize Financial Services

Publié le 4 novembre 2025

Par Gredy Raffin
Quatre ans après avoir cédé son fauteuil, Julien Peirano redevient directeur en charge des véhicules d'occasion corporate de Mobilize Financial Services. Il poursuit ainsi sa carrière au sein du groupe Renault pour lequel il travaille depuis plus de quinze années.
Julien Peirano, directeur véhicules d'occasion de Mobilize Financial Services. ©DR

Le voile a été levé sur la prochaine destination professionnelle de Julien Peirano. Quelques jours après avoir annoncé la fin de sa mission en qualité de directeur grands comptes de Mobilize Financial Services, il a officialisé sa nomination en tant que directeur en charge des véhicules d'occasion corporate, toujours pour le compte de la filiale de Renault.

 

Cette fonction ne lui sera pas étrangère. Et pour cause, Julien Peirano occupait ce poste quelques années en arrière. Il a été le directeur des véhicules d'occasion durant la très particulière période allant de courant mars 2020 à septembre 2021.

 

Roderick Jorna promu directeur du remarketing et de la gestion d’actifs d’Ayvens

 

Diplômé d'un master puis de HEC Paris, il travaille pour le compte de Renault depuis 2009. Chez le constructeur, Julien Peirano a assumé des rôles de direction en lien avec les activités BtoB de l'équipe commerciale.

 

Pour mémoire, Mobilize Financial Services était, par le passé, connue sous l'appellation Diac. À ce titre, la structure intervient comme filiale financière de Renault Group. Ce qui comprend notamment l'accompagnement des clients de Renew, le label voitures d'occasion de la marque au losange.

