Roderick Jorna promu directeur du remarketing et de la gestion d’actifs d’Ayvens
Publié le 22 octobre 2025
Roderick Jorna va assumer un nouveau rôle au sein d’Ayvens. Directeur des ressources humaines du groupe depuis 2023, il occupera, à compter du 1er novembre 2025, la fonction de directeur du remarketing et de la gestion d’actifs. Le loueur longue durée indique qu’il s’agit d’un "rôle nouvellement créé."
La mission de Roderick Jorna sera de développer et de piloter la stratégie de gestion des actifs automobiles du loueur longue durée. Il est par exemple question d’"optimiser l’usage en fin de contrat de la flotte financée par le groupe, notamment pour les véhicules électriques". Cela passera entre autres par le développement et l’industrialisation des contrats de location multicycle à l’échelle mondiale.
Le patron du remarketing, ex-directeur financier de LeasePlan France, devra en parallèle s’atteler à "renforcer les capacités de vente de véhicules d'occasion du groupe via Ayvens Carmarket". Celle-ci est présente dans 38 pays.
"Avec cette nouvelle nomination, commente Tim Albertsen, directeur général du groupe, Ayvens entend valoriser sa flotte financée en optimisant l’utilisation des véhicules, tout en soutenant l’économie circulaire - notamment en améliorant l’accès à des véhicules électriques d’occasion abordables - et en gérant efficacement les risques liés à la transition des véhicules électriques."
A noter que dans ses nouvelles fonctions, Roderick Jorna reste membre du comité exécutif d’Ayvens.
