LLD : Renault met un terme aux discussions avec Santander

C’est la fin d’un feuilleton qui durait depuis près de deux ans. Le groupe Renault a officialisé auprès du Journal des Flottes qu’il renonçait à s’allier à un partenaire bancaire pour accompagner le développement de Mobilize Lease&Co, son entité de location longue durée.

Les premiers échos d’une telle démarche ont filtré en mai 2024. Des sources proches du dossier annonçaient alors que des discussions étaient en cours avec Santander. Elles n’ont pas abouti.

Nouveau plan stratégique de Renault

"Mobilize Financial Services confirme que les discussions relatives au partenariat initialement envisagé dans le domaine du leasing opérationnel ont pris fin", commente sobrement la captive du groupe Renault.

En décembre 2025, le dossier était encore sur la table de Martin Thomas, directeur général de Mobilize Financial Services. De l’eau a depuis coulé sous les ponts et le nouveau cap stratégique fixé récemment par le nouveau directeur général du groupe Renault, François Provost, a de toute évidence écarté définitivement l’option d’une alliance du même type que Stellantis avec le Crédit Agricole pour former Leasys.

Ambitions revues à la baisse ?

Mobilize Lease&Co devra donc faire sans partenaire bancaire. Le loueur, présent dans 19 pays et fort de 650 000 véhicules sous contrat, va devoir actualiser ses ambitions en conséquence. Il est peu probable que le cap du million de véhicules en 2030 soit toujours d’actualité.

"Nous restons pleinement engagés à jouer un rôle majeur sur le marché du leasing opérationnel, assure-t-on chez Mobilize Financial Services dont dépend Mobilize Lease&Co. Nous poursuivons ainsi la mise en œuvre de notre feuille de route, portée par un développement organique dynamique, et continuerons à explorer, lorsque cela crée de la valeur, des opportunités de collaboration avec des partenaires pour renforcer notre capacité d’exécution."