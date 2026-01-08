La XPeng P7+ arrive en France à un tarif ultracompétitif

Publié le 8 janvier 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 3 min de lecture

Après les SUV G6 et G9, le constructeur chinois XPeng s’apprête à lancer un troisième modèle sur le marché français : la P7+. Cette berline 100 % électrique promet des prestations très solides, en termes de temps de recharge et de technologies embarquées. Le tout à un prix imbattable.

Moins endurante que la concurrence, la XPeng P7+ peut néanmoins se vanter d'être l'une des voitures électriques qui se rechargent le plus rapidement du marché. ©XPeng

Dévoilée lors du Mondial de Paris 2024, la XPeng P7+ arrive en France cette année dans une version légèrement restylée. Cette berline 100 % électrique deviendra donc le troisième modèle du constructeur chinois à sillonner les routes françaises, après les SUV G6 et G9. Malgré des dimensions très imposantes, avec ses 5,07 m de long et ses 1,94 m de large, la XPeng P7+ aura de quoi sérieusement inquiéter la concurrence. La nouvelle venue chinoise affiche en effet un ticket d’entrée fixé à 45 990 euros, soit largement en dessous de la plupart des modèles du segment. Essai XPeng G6 : recharge éclair Chez les Allemands, l’Audi A6 e-tron débute à 64 950 euros en entrée de gamme, la BMW i5 à 76 250 euros, la Mercedes-Benz EQE à 71 400 euros. La Volkswagen ID.7, facturée à 58 290 euros, est donc celle qui s’en rapproche le plus en termes de tarifs, mais la XPeng P7+ propose des prestations nettement supérieures. Une recharge de 10 à 80 % en seulement 12 minutes La XPeng P7+ bénéficie en plus d’un très bon niveau de prestations, compte tenu de son prix. Disponible en trois versions, Standard Range, Long Range et Performance, elle est proposée avec deux tailles de batterie LFP, de 61,7 ou 74,9 kWh. Selon la version et l’accu choisis, la berline peut parcourir entre 455 et 530 km en cycle mixte WLTP. Si elle est moins endurante que les autres voitures de son segment, la XPeng P7+ peut tout de même se vanter d’être l’un des modèles 100 % électriques qui se rechargent le plus rapidement du marché. Grâce à son architecture 800 V, elle peut en effet récupérer de 10 à 80 % de batterie en seulement douze minutes, et ce, dès l’entrée de gamme. Richement dotée en termes de technologies embarquées, avec notamment un écran tactile 15,6 pouces à l’avant et un autre de 8,8 pouces à l’arrière, ou encore la conduite autonome de niveau 2, la XPeng P7+ affiche également des performances très correctes. La version de base propose 245 ch, pour un 0 à 100 km/h abattu en 6,9 s, tandis que la finition Performance de 503 ch lui permet de réaliser cette pointe en seulement 4,3 s.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.