La RATP choisit Bouygues Energies & Services pour s’équiper en bornes de recharge

Le groupe RATP confie à Bouygues Energies & Services un contrat global de cinq ans pour le déploiement d’infrastructures de recharge sur ses sites en Île-de-France. Plus de 550 équipements seront ainsi installés sur une soixantaine de lieux afin d’accompagner l’électrification de la flotte de l’entreprise.

Le groupe RATP souhaite convertir à l’électrique l’ensemble de ses 1 300 véhicules légers utilisés en Île-de-France, dont 246 sont déjà 100 % électriques. ©AdobeStock-Florence Piot

Près d’un an après avoir commencé à convertir sa flotte de véhicules de service à l’électrique, le groupe RATP franchit une nouvelle étape. L’opérateur de transports urbains vient en effet d’annoncer la signature d’un contrat de cinq ans avec Bouygues Energies & Services pour le déploiement de bornes de recharge sur ses sites franciliens.

L’objectif est d’accompagner la transition vers l’électrique de l’ensemble des 1 300 véhicules légers utilisés par la RATP en Île-de-France, dont 246 sont déjà 100 % électriques. Cet accord de six millions d’euros inclut la conception, l’installation et la maintenance des bornes, ainsi que leur exploitation par Bouygues Energies & Services.

Ce sont ainsi plus de 550 nouveaux points de charge sur environ 60 sites franciliens, répartis en petite et grande couronne, qui seront déployés, ainsi que 150 stations existantes qui seront reprises en exploitation. Mais à terme, ce contrat pourra être étendu à l’ensemble des sites exploités par le groupe RATP en France.

"Le groupe RATP est fier de nouer ce partenariat qui illustre la convergence de deux expertises complémentaires au service d’une même ambition : accélérer la transition énergétique des mobilités urbaines. En nous associant à Bouygues Energies & Services, nous franchissons une nouvelle étape dans la réduction de notre empreinte carbone. Pour équiper sa soixantaine de sites franciliens, le groupe RATP s’appuiera sur sa filiale RATP Real Estate", a déclaré Pierre Becquart, directeur du programme de conversion énergétique du groupe RATP.

Un déploiement progressif

Les travaux débuteront en janvier 2026 sur une quinzaine de sites déjà prêts à accueillir les bornes de recharge. Pour les autres, chaque installation sera précédée d’une étude menée par le bureau d’études EPI qui visitera les sites concernés, identifiera les meilleurs emplacements et élaborera un calendrier précis de travaux pour permettre ensuite l’intervention des équipes de Bouygues Energies & Services.

Chaque site pourra compter entre 3 et 90 points de charge selon sa taille et le nombre de véhicules à charger. Les infrastructures de recharge installées seront des bornes en courant alternatif (AC), permettant de recharger les véhicules des techniciens sur des périodes de trois à quatre heures pendant leur stationnement sur site.

Toutes les bornes seront également supervisées grâce à la solution de recharge de Bouygues Energies & Services, baptisée "alizé". Cette dernière offre ainsi au groupe RATP la possibilité de gérer son parc en temps réel, incluant la télésurveillance des bornes, le suivi de l’énergie délivrée, le suivi de l’état des équipements ou encore les opérations de maintenance à prévoir.