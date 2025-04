La Peugeot e-208 distance la Renault 5 en autonomie

La Peugeot e-208 offre de nouveau la meilleure autonomie de son segment. Après avoir partagé son titre avec la R5 E-Tech, la citadine électrique voit son rayon d’action augmenter de 23 km, lui permettant de réaliser jusqu’à 433 km en une seule charge. Sa cousine technique de chez Opel, la Corsa-e, peut quant à elle désormais parcourir un maximum de 429 km en électrique.

Grâce à une plus grosse batterie, la Peugeot e-208, dans sa version équipée d'un moteur de 156 ch, affiche désormais jusqu'à 433 km d'autonomie. ©Peugeot

La course à la meilleure autonomie se poursuit entre Renault et Peugeot. Et sur le segment des petites citadines électriques, c’est finalement le lion qui aura le dernier mot. Du moins, pour l’instant. Car Peugeot annonce avoir augmenté le rayon d’action de sa e-208 équipée du moteur de 156 ch (115 kW).

Best-seller sur le segment B des véhicules 100 % électriques en France et en Europe en 2024, la citadine peut en effet désormais parcourir jusqu’à 433 km en cycle mixte WLTP. Un gain de 23 km rendu possible grâce à une batterie de 54 kWh, contre 51 kWh auparavant.

Si elle partageait jusqu’à maintenant le titre avec la Renault 5 E-Tech, capable de réaliser un maximum de 410 km en une seule charge, la Peugeot e-208 devance dorénavant largement le modèle du losange, redevenant ainsi la citadine électrique avec le plus d’autonomie.

Cousine technique de la e-208, l’Opel Corsa Electric a également vu son rayon d’action augmenter de 24 km, mais pas pour les mêmes raisons. Toujours équipée de la même batterie de 51 kWh, elle peut en effet réaliser jusqu’à 429 km entre deux recharges, et ce, grâce à une modification de la chimie des cellules.