Jan Ptacek prend les commandes de Renault Véhicules Utilitaires

Le groupe Renault annonce la nomination de Jan Ptacek au poste de vice-président de la division véhicules utilitaires, à compter du 1er juillet 2025. Il remplacera ainsi Heinz-Jürgen Löw, qui a présenté sa démission début mai, après trois ans passés au sein du constructeur français.

Jan Ptacek est le successeurs de Heinz-Jürgen Löw au poste de vice-président de Renault Véhicules Utilitaires. ©Renault

À compter du 1er juillet 2025, Jan Ptacek sera le nouveau vice-président de la division véhicules utilitaires du groupe Renault. L’actuel directeur général de Renault Group Turquie succèdera alors à Heinz-Jürgen Löw, qui a quitté le constructeur français début mai, après un peu plus de trois ans à ce poste stratégique.

En parallèle, Jan Ptacek rejoindra le comité de direction de Renault et reportera à Fabrice Cambolive, patron de la marque au losange. Il sera également nommé président et membre du comité de direction de la société Flexis.

Jan Ptacek évolue depuis plus de 30 ans au sein du groupe Renault, où il a occupé des postes de direction dans les ventes et le marketing en République tchèque, en France, en Russie, en Ukraine et en Roumanie. De 2019 à 2022, il a été directeur général de Renault Russie, avant de diriger les activités de Renault Group en Turquie de 2023 à 2025.

Dans ses nouvelles fonctions, Jan Ptacek aura donc pour mission de piloter la croissance et la compétitivité de l’activité véhicules utilitaires de Renault, avec l’ambition de renforcer le leadership de la marque sur ses marchés et segments clés. Il conduira notamment l’accélération de la montée en puissance du Renault Master en Europe, tout en préparant activement les lancements en 2026 des prochaines générations de Trafic, Goelette et Estafette.

Jan Ptacek aura également la responsabilité du développement international, en déployant une stratégie dédiée aux véhicules utilitaires dans le cadre du Renault International Game Plan, avec un focus sur des régions stratégiques telles que l’Amérique latine, le Maroc, la Turquie et l’Inde. Il sera par ailleurs en charge de la gestion et de l’optimisation de la performance CAFE (Corporate average fuel economy) en Europe sur le périmètre véhicule utilitaire.