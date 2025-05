À la tête de la division véhicules utilitaires légers du groupe Renault depuis trois ans, Heinz-Jürgen Löw a présenté sa démission. Un passage fait de succès, mais aussi de quelques échecs.

Heinz-Jürgen Löw annonce son départ du groupe Renault. ©Renault

Heinz-Jürgen Löw quitte le groupe Renault. Le directeur de la division véhicules utilitaires légers annonce sa démission sur le réseau social LinkedIn. Il sera resté un peu plus de trois ans à ce poste stratégique pour le constructeur français, l’un des leaders européens du marché de l’utilitaire.

"Au cours de cette période, nous avons considérablement augmenté nos volumes, nos parts de marché et nos bénéfices dans un environnement difficile", écrit celui qui fut avant cela cadre dirigeant de Renault Trucks, Volkswagen ou encore MAN.

Sous son règne, Renault a rencontré un certain succès en remportant à deux reprises le prix International Van of The Year, en 2022 avec le Kangoo et en 2025 avec le Master. Le lancement de ce dernier modèle restera toutefois comme l’un des points noirs du passage de Heinz-Jürgen Löw chez Renault.

Le grand fourgon a connu et connaît encore des soucis de montée en cadence industrielle, dans l’usine de Batilly (54). L’autre échec restera le gros loupé Hyvia pour le développement de modèles fonctionnant à l’hydrogène.

Le dernier dossier géré par Heinz-Jürgen Löw était celui de Flexis et de la nouvelle génération d’utilitaires électriques au sein du groupe. Une nouvelle génération incarnée par le trio Trafic, Goelette et Estafette. Ces trois modèles, récemment dévoilés dans leurs versions définitives, seront une réalité commerciale à compter du second semestre 2026.