Le tribunal des activités économiques de Versailles (78) a placé Hyvia en procédure de liquidation judiciaire. Depuis 2021, la filiale de Renault dédiée aux véhicules à hydrogène n’aura vendu que neuf unités pour 62 modèles produits.

Hyvia est placée en redressement judiciaire. ©Hyvia

Pour Hyvia, c’est fini. Le tribunal des activités économiques de Versailles (78) a rendu son verdict le 18 février 2025 en convertissant le redressement judiciaire annoncé le 10 décembre 2024 en liquidation. La filiale de Renault n'a pas pu trouver d'offre de reprise "crédible" dans le cadre de la recherche de candidat(s) repreneur(s) menée par l’administrateur judiciaire.

Hyvia, issue de la coentreprise entre Renault et le fabricant de piles à combustible Plug, a nécessité 120 millions d’euros d’investissement en R&D. Depuis sa création en 2021, l’entreprise n’a produit que 62 véhicules et mis à la route neuf unités. Hyvia comptait 108 salariés.

En avril 2023, l’entreprise entamait la commercialisation du premier Renault Master Fourgon H2-Tech. Lors du Mondial de l’Auto 2024, la filiale de la marque au losange exposait la version du nouveau Renault Master ayant reçu le prix de l’International Van of the Year 2025. Ce dernier devait se retrouver produit cette année sur les lignes d’assemblage de l’usine de Batilly (54). Sa commercialisation ne verra pas le jour.

Trop en avance ?

Un verdict qui n’est pas de bon augure pour l’écosystème hydrogène, en particulier en ce qui concerne l’offre de véhicules utilitaires en Europe. Désormais, Stellantis devra faire cavalier seul dans ce secteur encore balbutiant. Hyvia met en cause une "émergence trop lente des écosystèmes de mobilité hydrogène en Europe et des coûts de développement très importants que nécessite l’innovation hydrogène."

Lors de son intervention devant la commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, Luca de Meo avait déjà fait part de ses doutes sur l’avenir de la technologie H2 dans l’automobile. "En gros, il n'y a pas de marché pour les véhicules à hydrogène [...] On vend des voitures à perte", avait déclaré le directeur général du groupe Renault.

Ce dernier jugeant que la pile à combustible est une motorisation qui convient mieux aux poids lourds. Il ne remet toutefois pas en cause l’arrivée du futur utilitaire de Flexis, prévu pour 2026, et qui pourrait être équipé d’une pile à combustible. Concernant les employés d’Hyvia, ils seront "accompagnés ou reclassés avec le soutien des actionnaires et la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi" précise la filiale de Renault.