Hiflow et Electra s'unissent pour faciliter la recharge des véhicules électriques convoyés

La société de livraison de véhicules à l’unité Hiflow s’associe à Electra pour profiter de son service de recharge ultrarapide lors des transferts de voitures électriques. Ce partenariat stratégique entre les acteurs de la mobilité et les opérateurs de bornes est de plus en plus répandu.

Electra va mettre son réseau de recharge rapide à disposition des convoyeurs d'Hiflow. ©Electra

La mobilité électrique continue de faire l’actualité d’Hiflow. Le 2 avril 2026, l’entreprise a annoncé son partenariat stratégique avec Electra, l’opérateur de bornes de recharge. Un accord qui vise à garantir un accès privilégié aux convoyeurs employés par Hiflow, lors de livraisons de voitures électriques.

"Depuis des années, Hiflow soutient et s’engage pour l’accélération du véhicule électrique", a souligné Laura Peterschmitt, directrice générale adjointe de Hiflow, par voie de communiqué. En s’alliant aujourd’hui avec Electra, Hiflow poursuit ses actions en pariant sur une électrification durable du parc automobile.

Un pari pas si osé. Comme le rappelle l’entreprise dans son communiqué de presse, l’essor du véhicule électrique a transformé en profondeur la logistique du convoyage. En 2025, il représentait déjà 20 % des ventes neuves en France et pourrait atteindre 36 % d’ici 2027, selon Alternative Fuel Obs. Cette dynamique se confirme chez Hiflow avec une progression de 81 % des véhicules électriques livrés entre 2024 et 2025.

Dans ce contexte, une révision des pratiques par rapport aux motorisations thermiques s’impose. Hiflow doit constituer un écosystème de partenaires capables de lui faciliter la réalisation des missions de convoyage de véhicules électriques. Rappelons que l’entreprise a monté cette offre spécifique en 2021.

Un accompagnement pour les convoyeurs

En pratique, tous les convoyeurs qui seront au volant d'un véhicule électrique bénéficieront de l’offre. Ils disposeront de l'application Electra pour préparer leur trajet, accéder aux bornes et piloter leur recharge. Ils profiteront aussi d’un tarif préférentiel exclusif et d’un système de facturation entièrement transparent.

L’enjeu est de "garantir une expérience fluide et rassurante" aux chauffeurs automobiles, tout en leur permettant de comprendre les spécificités de leur véhicule. Une promesse de simplification qui vise à garantir des trajets sécurisés pour les convoyeurs et la clientèle Hiflow.

Acteurs de mobilité et opérateurs : une combinaison logique

Les alliances avec les entreprises de recharge électrique sont en vogue, et elles fonctionnent. Déjà en 2024, Electra a été choisi par Chronopost pour s'inviter dans le quotidien des livreurs. Tout récemment, Uber s'est rapproché d'Allego dans le but de lancer une offre conjointe pour soutenir les chauffeurs de véhicules électriques.

En réduisant toujours davantage les contraintes liées aux véhicules électriques, ces collaborations contribuent à la réduction de l’empreinte carbone globale des entreprises. Une opportunité d’alimenter concrètement leur politique RSE et de favoriser la transition énergétique sur le marché automobile européen.

Par Louna Pioche-Catel