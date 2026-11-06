Bump et Powerdot étoffent leur partenariat avec des tarifs réduits

Les deux partenaires renforcent leur collaboration engagée en 2024 afin de réduire le coût de la recharge rapide en itinérance des flottes d’entreprise. Selon la taille de leur parc et leur consommation, les clients de Bump peuvent désormais bénéficier de réductions allant de 20 à 42 % sur les tarifs publics des stations Powerdot.

Les entreprises clientes de Bump peuvent bénéficier de tarifs préférentiels sur la recharge rapide du réseau public de Powerdot. ©Bump

Jusqu’à cinq fois plus chère que sur site, la recharge en itinérance reste l'un des postes les plus coûteux pour les flottes de véhicules électriques. Pour en limiter le poids dans le TCO, le spécialiste français de la recharge pour les professionnels, Bump, annonce renforcer son partenariat avec Powerdot, engagé depuis 2024, via une nouvelle offre. Baptisée PowerPro, elle permet aux entreprises clientes de Bump de bénéficier de tarifs préférentiels, avec des remises comprises entre 20 et 42 % sur les prix publics du réseau Powerdot.

Les réductions appliquées dépendent de la taille de la flotte et de sa consommation moyenne sur les stations de recharge rapide. Toutes les entreprises détentrices de la carte multiservice Bump Pass ou utilisatrices de l'application Bump sont éligibles à cette nouvelle offre, qui ne nécessite ni contrat supplémentaire ni nouveau badge pour les conducteurs. Le fonctionnement administratif reste également inchangé. Bump conserve la facturation et demeure l'interlocuteur unique du gestionnaire de parc. Ce dernier peut ainsi accéder au réseau Powerdot sans multiplier les contrats avec les opérateurs de recharge.

Plus de 7 500 points de recharge rapide concernés

Ce partenariat s'appuie sur le maillage territorial de Powerdot, qui exploite 1 170 stations et plus de 7 500 points de recharge rapide dans l’ensemble des départements français. Les infrastructures de l’acteur portugais de la recharge sont principalement implantées sur des lieux de passage du quotidien, tels que les parkings de supermarchés, les centres commerciaux ou encore les hôtels et restaurants situés à proximité des grands axes routiers. "Où qu'elles se trouvent, les flottes clientes de Bump peuvent compter sur notre réseau de recharge rapide pour alléger le coût de leur recharge en itinérance, dans tous les départements, chez les commerçants", indique Matthieu Dischamps, directeur général de Powerdot en France.

Pour Bump, l'enjeu est ici de réduire la facture d'une clientèle professionnelle dont une partie utilise régulièrement la recharge publique. En effet, selon l’opérateur, sur ses plus de 1 000 entreprises clientes, 40 % pratiquent la recharge en itinérance, ce qui représente une consommation cumulée de 2,5 millions de kWh par mois. La carte Bump Pass donne par ailleurs accès à plus d'un million de points de recharge en Europe. En France, elle couvre 99 % des bornes publiques, dont 35 % sont accessibles sans commission via les opérateurs partenaires (Atlante, Allego, Engie Vianeo, Driveco et Powerdot). Bump prévoit d’ailleurs de conclure de nouveaux accords avec d'autres réseaux prochainement.

Un dispositif complémentaire pour maîtriser le TCO

Au-delà des tarifs négociés avec Powerdot, Bump propose depuis l'été 2026 le "Pack maîtrise du TCO", une nouvelle fonctionnalité associée à son abonnement Bump Pass. Son objectif ? Orienter les conducteurs vers les réseaux les moins chers et limiter les dépenses liées à la recharge en itinérance. Le dispositif alerte ainsi les utilisateurs sur le coût au kilowattheure, analyse les habitudes de recharge et formule directement des recommandations d'optimisation. Il permet également aux gestionnaires de définir une politique de recharge avec des plafonds bloquants, de suivre les relevés kilométriques et de distinguer les usages professionnels et personnels grâce à un mode pro/perso.

Selon Bump, les entreprises qui utilisent ce pack peuvent réduire leurs coûts de recharge en itinérance d'environ 15 %. La solution a d’ailleurs déjà été adoptée par la moitié des clients de l'opérateur qui pratiquent la recharge hors site. "En itinérance, sur site ou encore en résidentiel, les solutions sont nombreuses pour faciliter la maîtrise des coûts de la recharge. Elles soutiennent l’objectif premier de Bump : aider nos clients à faire des économies à tous les niveaux. Nous voulons les accompagner dans une électrification croissante. Leader sur le segment BtoB, Bump gagne en croissance chaque année, ce qui nous permet de dépasser notre ambition initiale de 23 000 bornes opérées à fin 2026 et de viser 120 000 bornes d'ici 2030", complète François Oudot, président et cofondateur de Bump.