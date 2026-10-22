TotalEnergies ouvre sa carte Fleet aux réseaux Allego et Powerdot

Les détenteurs de la carte Fleet de TotalEnergies ont accès depuis quelques semaines aux réseaux de recharge Allego et Powerdot à des tarifs préférentiels. Soit un parc cumulé de plus de 13 000 points de charge sur le territoire national.

Allego rejoint l'écosystème de la carte Fleet de TotalEnergies, au même titre que Powerdot. ©Adobe Stock-Martin of Sweden

TotalEnergies n’entend pas se laisser distancer dans la course à l’électrification du parc automobile BtoB. L’énergéticien reste l’incontestable leader sur la carte carburant en France, avec plus de 2,3 millions de sésames actifs, mais cette position est moins évidente sur le sujet de la recharge. Il compte toutefois plus de 200 000 cartes Fleet dédiées à l’électrique en circulation, profitant de l’engouement actuel des flottes pour les voitures à batterie.

Cette carte donne accès à un million de points de recharge ouverts au public en Europe, dont près de 200 000 en France. Des réseaux comme Electra, Fastned, ou encore Atlante sont accessibles à ses détenteurs. "Nous avons ajouté Tesla en mars dernier pour répondre à une demande spécifique de certains de nos clients professionnels", souligne Anne-Sophie Miel, directrice des solutions de mobilité France de TotalEnergies.

Tarifs préférentiels

Accéder à ce vaste réseau n’est pas une fin en soi. Tous les acteurs de la recharge revendiquent des maillages similaires, l’interopérabilité des bornes profitant à tout l’écosystème. TotalEnergies entend donc se démarquer sur un autre terrain, celui des tarifs préférentiels. Les titulaires de la carte Fleet bénéficient déjà de remises de 15 % sur le réseau opéré directement par l’énergéticien. Un réseau qui comprend notamment 2 000 points charge haute puissance sur les autoroutes et dans les stations-service du groupe. Vient s’ajouter le réseau Belib sur Paris, fort de 2 300 points de charge, dont TotalEnergies est l’opérateur depuis fin 2020.

Afin de densifier ce maillage et offrir plus d’opportunités à ses clients de se charger à prix préférentiels, TotalEnergies s’allie à deux opérateurs dont les réseaux sont jugés "complémentaires" par Anne-Sophie Miel. "Nous devons avoir une stratégie de tarifications négociées avec des partenaires identifiés par nos clients professionnels", ajoute-t-elle.

Allego et Powerdot montent à bord

Les deux réseaux en question sont Allego et Powerdot. Deux noms déjà bien connus des conducteurs de voitures électriques. Allego revendique 400 stations et plus de 1 800 points de charge ultra rapide dans l’Hexagone. 2 300 points supplémentaires sont au programme prochainement. "Nous sommes présents dans les zones urbaines et péri-urbaines, via des partenariats majeurs avec des acteurs du retail", assure Adrien Simonnet, directeur du développement d’Allego.

L’entreprise opère en marque blanche pour Carrefour dans 200 hypermarchés ainsi que dans les restaurants Burger King, où déjà 100 stations ultra-rapides ont été déployées. L’objectif est de monter à 350 stations d’ici à 2030 avec le spécialiste de la restauration rapide. Les bénéficiaires de la carte Fleet de TotalEnergies ont désormais droit à une remise de 10 % sur l’ensemble de ce réseau opéré par Allego.

Powerdot se positionne de son côté davantage comme un acteur de la recharge de proximité présent dans l’ensemble des départements avec un réseau de 1 200 stations proposant plus de 7 500 points de charge rapide et ultra-rapide. "Powerdot est principalement présent dans des centres commerciaux, des supermarchés, des restaurants, des hôtels, précise Matthieu Dischamps, directeur général France. Nous disposons par exemple de 215 stations chez Intermarché, 166 chez Carrefour et 133 chez Super U".

Les clients de TotalEnergies bénéficient d’une remise de 27 % sur les prix pratiqués par Powerdot. Des tarifs privilégiés qui se traduisent déjà par une hausse très significative de la fréquentation du réseau, assure son directeur général.