Audi dévoile la deuxième génération du Q3 Sportback

L’Audi Q3 Sportback fait son retour dans une version renouvelée. Très appréciée chez les flottes, cette déclinaison coupée du SUV reprend la plupart des éléments du nouveau Q3, à commencer par sa vaste gamme de motorisations.

La deuxième génération de l'Audi Q3 Sportback arrivera dans les concessions françaises en novembre 2025. ©Audi

Apparu pour la première fois en 2019, l’Audi Q3 Sportback s’est révélé être un véritable succès pour la marque aux anneaux. À un tel point que cette version au profil plus dynamique est aujourd’hui plus vendue que le Q3 "classique". Deux mois après la présentation de la troisième génération du Q3, Audi en a donc également profité pour renouveler sa déclinaison coupée.

Avec cette deuxième génération du Q3 Sportback, le constructeur allemand espère relancer son modèle, dont les ventes sont en chute libre depuis début 2025. Entre janvier et juillet 2025, le SUV coupé s’est en effet écoulé à 1 465 exemplaires, soit un plongeon de 60,2 %. À titre de comparaison, son concurrent direct, le BMW X2, a quant à lui enregistré 2 534 immatriculations (+19,1 %).

Design dynamique

Sans grande surprise, cette variante coupée partage de nombreux éléments avec le Q3 dit "classique". La face avant reste en effet inchangée, au même titre que la présentation intérieure. Cette dernière se compose donc de la même planche de bord dotée d’un combiné d’instruments de 11,9 pouces et d’un écran tactile de 12,8 pouces. Comme sur le Q3, la version Sportback dit adieu au sélecteur de vitesses sur la console centrale, qui migre désormais derrière le volant, sur le côté droit.

La distinction entre le Q3 Sportback et le modèle standard se fait donc sur la face arrière. Sa ligne de toit a donc été abaissée de 29 mm par rapport à celle du SUV. Quant à ses dimensions, la déclinaison coupée mesure 4,53 m de longueur (+3 cm par rapport à l’ancienne version), 1,85 m de largeur (+1 cm) et 1,58 m de hauteur. Malgré la chute de son pavillon, le Q3 Sportback parvient à garder le même volume de coffre que le SUV classique, qui oscille entre 488 et 575 l selon la configuration de la banquette arrière.

Jusqu’à 120 km d’autonomie électrique pour le PHEV

Le Q3 Sportback propose également la même (et vaste) gamme de motorisations que celle du modèle standard. Il est ainsi d’abord proposé avec un moteur essence 1,5 TFSI de 150 ch associé à une technologie d’hybridation légère et une boîte de vitesses à sept rapports. Pour les nostalgiques du diesel, et en fonction des marchés, le Q3 conserve un TDI de 150 ch, associé à la même transmission.

Enfin, une version hybride rechargeable de 272 ch vient compléter l’offre de motorisations. Équipé d’une batterie de 25,7 kWh de capacité brute, le Q3 Sportback e-hybrid peut alors parcourir jusqu’à 120 km en tout électrique selon la norme WLTP. Sa batterie peut se recharger jusqu'à 50 kW en courant continu.

La seconde génération de l'Audi Q3 Sportback sera disponible en France à partir du mois de novembre 2025. Le ticket d’entrée pour le marché français est fixé à 46 350 euros en motorisation essence, tandis que sa version hybride rechargeable débute à 57 500 euros.