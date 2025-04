Hydrogène : la France revoit ses objectifs à la baisse

Le gouvernement vient de publier une mise à jour de sa stratégie hydrogène, en particulier en matière de production bas-carbone. Dorénavant, l’État a l’ambition d’atteindre 4,5 GW en 2030 et 8 GW en 2035, alors qu'il prévoyait au départ respectivement 6,5 et 10 GW pour ces mêmes échéances.

Face à un secteur qui patine, la France fait pédale douce. Le mercredi 16 avril 2025, le gouvernement publie un nouveau document sur sa "stratégie nationale" en matière d’hydrogène "vert" – soit bas-carbone. Une mise à jour d’un premier plan établi fin 2020, établissant notamment "des objectifs au service des souverainetés industrielle et énergétique de la France" et un budget de neuf milliards d’euros d'ici à 2030. Sauf que, depuis cinq ans, les ambitions en matière d'hydrogène ont du mal à se concrétiser, à l’image de certaines entreprises en difficulté comme Hyvia, filiale de Renault développant des utilitaires H2 qui a dû mettre la clef sous la porte.

"Quatre ans après ses premières mises en œuvre, la stratégie française pour l’hydrogène décarboné doit donc être mise à jour pour tenir compte de ce contexte et des opportunités à court et à moyen terme que cet hydrogène décarboné est susceptible de créer", précise le document du gouvernement sur la stratégie nationale en faveur de l'hydrogène.

En conséquence, l’État revoit ses objectifs initiaux. Au lieu de produire 6,5 GW d’hydrogène par électrolyse de l’eau d'ici à 2030, le gouvernement souhaite dorénavant atteindre 4,5 GW. Une révision qui s’étend aussi à l’objectif établi pour 2035, qui passe de 10 GW à 8 GW disponibles. "Le marché de l’hydrogène décarboné commence à prendre forme. Le déploiement a toutefois été moins rapide qu’attendu, en France comme dans les autres pays du monde. La phase d’industrialisation et le déploiement des premiers projets de taille industrielle a pris plus de temps que prévu", ajoute le document.

"En se fixant un objectif de production réaliste de 4,5 GW d'ici à 2030, et en adossant à cet objectif des subventions et un mécanisme de soutien à la production d’hydrogène bas-carbone et renouvelable, l’État se dote des outils à la hauteur de ses ambitions", se réjouit Matthieu Guesné, fondateur et PDG de Lhyfe, entreprise spécialisée dans la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l’industrie. Selon le gouvernement, depuis 2020, 150 projets ont été soutenus devant permettre la création de "8 000 emplois directs avec l'installation d’usines de production d’hydrogène pour différents usages industriels", souligne le communiqué.

Un appel à projet pour le déploiement d’utilitaires à hydrogène

Outre ces objectifs, le gouvernement annonce une batterie de mesures comme le lancement d’un "mécanisme de soutien" à hauteur de quatre milliards d’euros dont le but est de sécuriser les avantages de la production d’hydrogène vert face à la production basée sur les énergies fossiles. "Ce dispositif permettra de soutenir en plusieurs vagues l’émergence d’une capacité d’électrolyse de 1 GW", précise le communiqué du gouvernement. Une première tranche a débuté en décembre 2024.

Ajouté à cela, le gouvernement souhaite par ailleurs lancer un appel à projets en faveur du déploiement de véhicules utilitaires roulant à l’hydrogène en développant tout particulièrement les piles à combustible et les réservoirs. "Le moteur électrique à batterie est en effet la solution décarbonée la plus efficace énergétiquement et la plus économique, souligne le document. Toutefois, dans certains cas d’usage spécifiques nécessitant une longue autonomie sur la journée, une forte disponibilité, un temps de recharge rapide, un maintien de la charge utile, ou encore des besoins énergétiques plus importants, l'hydrogène, bien que plus coûteux à date, pourrait devenir pertinent."

"Cette aide à l'achat constitue un levier important pour contribuer au développement de technologies de pointe qui garantiront la souveraineté de notre industrie automobile. Avec notre outil industriel et notre avance technologique, Symbio, ainsi que nos actionnaires Forvia, Michelin, Stellantis, et nos partenaires, sommes prêts pour le déploiement massif d'une mobilité hydrogène zéro émission made in France", s’enthousiasme déjà Philippe Rosier, directeur général de Symbio dans un communiqué.