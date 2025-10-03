Frédéric Rousseau, expert du BtoB, rejoint le groupe Donjon

Le groupe Donjon Automobiles recrute Frédéric Rousseau comme directeur commercial entreprise. À ce poste, il sera en charge du développement des ventes aux sociétés et sera en relation avec les loueurs longue durée ainsi que les grands comptes.

Frédéric Rousseau, directeur commercial entreprise du groupe Donjon Automobiles. ©LinkedIn-Frédéric Rousseau

C’est par le biais du réseau social LinkedIn que Frédéric Rousseau annonce son nouveau poste de directeur commercial entreprise au sein du groupe Donjon Automobiles. Intégré aux équipes du principal distributeur des marques Volkswagen, il s’occupera des ventes aux sociétés et de la relation avec les loueurs longue durée et les grands comptes.

"Un grand merci à Cécile Gatti et Arnaud Das Neves pour leur confiance et leur soutien dans ce nouveau challenge. Ensemble, nous allons propulser le développement de notre activité vers de nouveaux sommets !" se réjouit Frédéric Rousseau sur son post LinkedIn.

Frédéric Rousseau cumule près de 17 ans d’expérience dans les ventes aux sociétés. Il commence sa carrière en 1998 en tant que vendeur au sein du groupe Renault. Après plusieurs expériences en concession avec la marque Volvo et RRG, il rejoint Mercedes-Benz France comme conseiller commercial entreprise.

Il intègre ensuite les équipes du groupe de distribution Saga Mercedes-Benz en 2014. Pendant neuf ans, il évolue de responsable des ventes AMG à manager des ventes fleet (LLD, grands comptes, PME-PMI), en passant par chef des ventes sociétés. À la suite de cela, il travaille pendant six mois pour les centres Porsche Bordeaux, La Rochelle et Bayonne, puis durant trois mois comme manager des ventes flotte pour le groupe Como.

Pour rappel, le groupe Donjon Automobiles occupe la 98e place de notre Top 100 des groupes de distribution. En 2024, le distributeur des marques Volkswagen, Skoda et Audi a immatriculé 2 670 VN et 850 VO. Son chiffre d’affaires s’élevait cette même année à 110 millions d’euros.