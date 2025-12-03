Zeekr se lance officiellement en Allemagne

La marque chinoise du groupe Geely s'implante en Allemagne et vise principalement les ventes à professionnel. Zeekr s'appuiera exclusivement sur la vente directe. Elle commercialisera trois modèles dont le 7X, disposant d'une capacité de recharge ultrarapide.

En Allemagne, Zeekr sera distribuée en vente directe et vise les flottes d'entreprise. ©Zeekr

Énième marque du groupe chinois Geely, Zeekr démarre sa commercialisation en Allemagne. Avec une stratégie claire : s’adresser en priorité aux entreprises. Un choix loin d'être un hasard dans un pays où le véhicule de société domine le marché automobile. Près de deux tiers des immatriculations sont réalisées par des clients professionnels, et la part des modèles électriques ne cesse de croître.

"Le marché allemand du véhicule d’entreprise impose des standards élevés. Nous avons calibré notre offre en fonction de ces exigences", affirme Lothar Schupet, directeur général par intérim de Zeekr Europe. Selon lui, les entreprises recherchent une mobilité électrique fiable, efficiente et compatible avec des usages intensifs.

La gamme sera composée de trois modèles, le Zeekr X, un SUV du segment C, mis sur le marché à partir de 37 990 euros (prix allemand), le 7X, un SUV cousin du Smart #5 qui dispose d'une batterie de 800 V (54 900 euros), avec une promesse de recharge de 10 à 80 % en seulement dix minutes et la 01, qui promet 620 km d'autonomie (59 990 euros).

Uniquement en vente directe

La commercialisation des modèles Zeekr repose sur un modèle de vente directe, appuyé par une plateforme de commande digitale et des interlocuteurs dédiés.

En parallèle, la marque met en place un réseau d’après-vente dimensionné pour les flottes : 40 centres certifiés sont déjà opérationnels, et plus de 100 sont prévus d’ici mi-2026. "Grâce à un partenariat avec Global Automotive Service GmbH, une société spécialisée dans la réparation et la gestion de flotte, Zeekr bénéficie d'un accès à plus de 1 700 ateliers affiliés, garantissant entretien, réparations et disponibilité des pièces sur tout le territoire", indique le constructeur.

Ce modèle de distribution n'est pas sans rappeler celui de Lynk & Co, une autre marque du groupe Geely, qui avait décidé lors de son lancement de se passer de distributeurs. Néanmoins, la marque souhaitait toucher également les particuliers alors que Zeekr vise principalement les canaux BtoB.

Zeekr en France en 2026 ou 2027

En France, la marque se met en ordre de bataille pour son lancement. Au printemps dernier, elle indiquait que les premiers modèles arriveraient en 2026, voire 2027, mais sans donner d'informations sur sa stratégie de déploiement ni sur les contrats de distribution.

Depuis quelques mois, le groupe Geely structure en France la distribution de ses nouvelles marques. Lynk & Co rejoint désormais une partie des concessions Volvo tout comme Polestar, qui est officiellement commercialisée depuis juin dernier.