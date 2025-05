La marque chinoise du groupe Geely prévoyait initialement de débuter ses opérations en France à la fin du premier semestre 2025. Les plans ont changé, Zeekr ne devrait pas arriver dans l’Hexagone avant 12 ou 24 mois.

Zeekr repousse son arrivée en France de 12 à 24 mois. ©Zeekr

Les annonces des constructeurs chinois ne sont pas toujours à prendre pour argent comptant. Le cas de Zeekr en est la nouvelle illustration. La marque du groupe Geely tablait initialement sur un déploiement en France mi-2025, comme nous vous l’annoncions en septembre 2024.

Les dirigeants ont depuis changé leur fusil d’épaule. Le lancement dans l’Hexagone n’interviendra finalement pas avant 12 ou 24 mois. D’autres pays ont grillé la priorité comme la Belgique, la Suisse et le Danemark.

"Arriver au bon moment"

Zeekr, déjà présent en Suède, aux Pays-Bas et en Norvège, considère toujours la France comme un marché stratégique. Selon un responsable européen, l’idée est toutefois "d’arriver au bon moment, nous voulons prendre notre temps".

Les récentes évolutions fiscales et réglementaires, comme la réforme des avantages en nature pour les professionnels et le rôle central joué par l’éco-score, ont certainement refroidi les ardeurs de la marque.

Champ libre pour Polestar et Lynk & Co

Sans occulter non plus le fait que le marché automobile national tourne au ralenti. Depuis le début de l'année 2025, les livraisons globales reculent de 7,3 % et celles concernant les véhicules électriques, spécialité de Zeekr, perdent 4,4 %.

Les contacts pris ces derniers mois avec des distributeurs sont donc remis à plus tard. Avec le risque que, dans l’intervalle, d’autres marques en profitent. A commencer par Polestar et Lynk & Co, également propriété de Geely, qui nourrissent des ambitions à court terme en France.