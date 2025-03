Volkswagen dévoile sa future ID.1

Après le concept ID.2All qui deviendra l'iD.2 en 2026, Volkswagen a levé le voile sur l'ID.Every1 appelée à être son entrée de gamme électrique à environ 20 000 euros. Elle sera lancée sur le marché en 2027.

Le concept ID.Every1 préfigure l'ID.1 qui sera sur le marché en 2027. ©Volkswagen

Après le concept ID.2All, qui deviendra une réalité commerciale en 2026 à environ 25 000 euros, Volkswagen a dévoilé ID.Every1, un premier aperçu de ce que sera son offre électrique à 20 000 euros. Elle devrait être sur le marché en 2027, quelques mois après la Renault Twingo avec qui elle va croiser le fer.

Longue de 3,88 m, ID.Every1 vient prendre la succession de la Up! (3,6 m) sans empiéter sur l'ID.2 (4,05 m) et la Polo (4,07 m). La marque annonce un coffre de 305 litres.

Cette future citadine électrique, comme l'ID.2, repose sur une nouvelle évolution de la plateforme MEB qui accueille le moteur électrique à l'avant. Jusqu'ici, les modèles MEB (ID.3, ID.4, etc.) avaient le moteur sur le train arrière.

La future ID.1 développera une puissance de 95 ch (70 kW) et Volkswagen annonce une autonomie minimale de 250 km.

Cette héritière de la Up! aura comme première concurrente la Renault Twingo avec laquelle il avait été envisagé de partager la plateforme. Il y aura aussi des déclinaisons dans le groupe, et notamment chez Skoda, qui a elle aussi dévoilé son programme de véhicules électriques à venir.

Cette offensive électrique est un pan important du "plan d'avenir de Volkswagen". Cette future gamme de VE, composée de quatre modèles, est baptisée Electric Urban Car Family. En plus de la future petite ID.1 en 2027, il y aura, à partir de 2026, l'ID.2, puis une variante GTi de cette citadine, et enfin une version "SUVisante" dont un concept devrait être dévoilé lors du prochain salon de Munich.

Décollage des électriques ?



Depuis le lancement de la gamme électrique ID, en 2019, Volkswagen a écoulé plus de 1,35 million de VE, dont 500 000 ID.3. C'est beaucoup et peu à la fois et, dans tous les cas, pas à la hauteur des ambitions initiales.

En 2024, Volkswagen a livré 383 100 véhicules électriques dans le monde, dont 14 057 en France (+12,1 %). Depuis début 2025, la performance est meilleure dans l'hexagone avec déjà 2 343 immatriculations de VE pour la marque qui affiche ainsi une croissance de 165,3 % sur ce segment.

Mais il est certain que les équipes françaises attendent avec impatience l'arrivée de ces modèles électriques plus abordables, car au-delà même du prix (essentiel), les segments A et B ont représenté plus de 53 % des ventes depuis le début de l'année 2025.

VW va aussi lancer des HEV

En plus de cette offensive électrique, Volkswagen va aussi entrer sur le marché des hybrides non rechargeables (HEV). En effet, le nouveau T-Roc sera le premier modèle équipé de cette technologie qui va trouver sa place sous le capot d'autres modèles de la gamme (sans doute la Golf et le Tiguan) et du groupe VW. L'électrification passera aussi par l'hybridation légère 48 V des Polo et T-Cross notamment.

L'électrique en Europe

Plus largement, d'ici 2030, Volkswagen lancera neuf modèles, dont les quatre électriques de la gamme Electric Urban Car Family. Une riche actualité à venir qui va forcément avoir un impact sur l'outil de production.

Évoquant la future ID.1, Thomas Schäfer, le patron de la marque Volkswagen, a affirmé : "Il s’agit d’un modèle électrique performant, abordable et rentable, produit en Europe pour l’Europe". Pour l'ID.2 et ses dérivés (Cupra Raval et Skoda Epiq), l'Europe sera aussi leur terre de production puisqu'ils seront fabriqués dans l'usine Seat de Martorell, en Espagne.

Le site historique de Wolfsburg, en Allemagne, va évoluer et "dispose de perspectives claires" selon Thomas Schäfer. Si la Golf actuelle va bientôt traverser l'Atlantique pour être produite au Mexique, le berceau de VW fabriquera les futures versions électriques de la Golf et du T-Roc qui reposeront sur la nouvelle plateforme SSP. "Wolfsburg sera l’épicentre de la production des compactes 100 % électriques" a indiqué le patron de la marque.