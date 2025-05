Stefan Mecha à la tête des utilitaires Volkswagen

Volkswagen Véhicules Utilitaires accueille Stefan Mecha en tant que nouveau président. Il succédera à Carsten Intra, jeune retraité, le 1er juillet 2025.

Stefan Mecha devient président de VW VU. ©Volkswagen

Une page se tourne chez Volkswagen Véhicules Utilitaires. Son président depuis septembre 2020, Carsten Intra, quittera l’entreprise le 1er juillet 2025 dans le cadre d’un dispositif de départ en retraite anticipé.

Le constructeur allemand basé à Hanovre communique dès à présent le nom de son successeur. Il s’agit de Stefan Mecha, qui évolue depuis 2022 en tant que directeur général exécutif de Volkswagen Véhicules Particuliers en Chine.

"Carsten Intra a contribué au lancement de modèles majeurs comme l’ID. Buzz ou le Transporter. Grâce à lui, nous sommes aujourd’hui sur la bonne voie pour continuer à exploiter le potentiel des véhicules utilitaires légers", déclare Thomas Schäfer en guise de remerciements.

Le directeur général de la marque Volkswagen Véhicules Particuliers, à la tête du comité de surveillance de VW VU, ne tarit pas d’éloges ensuite à propos de Stefan Mecha : "Nous nommons à la direction de Volkswagen Véhicules Utilitaires l’un de nos managers les plus expérimentés à l’échelle mondiale. Au Brésil, en Afrique du Sud, en Russie et en Chine, Stefan Mecha a montré qu’il était possible d’obtenir de bons résultats sur le long terme, y compris dans un environnement difficile."

Le nouveau président de VW VU a rejoint le groupe il y a 20 ans, après des expériences chez Sixt et Daimler. Avant de diriger la région Chine, il a notamment été membre du directoire de VW en Afrique du Sud et dirigeant de la filiale commerciale, ou encore directeur général de Volkswagen Group Rus (Russie).