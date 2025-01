Score environnemental : les voitures électriques produites en Chine perdent du terrain

Mobilians a recensé le pays de production de toutes les voitures électriques vendues en France en 2024. Avec l’application du score environnemental, l'impact sur les modèles sortis des usines chinoises a été massif.

Le nombre de véhicules électriques mis à la route produit en Chine a considérablement diminué en 2024. ©AdobeStock-VanderWolf Images

Le dispositif du score environnemental sur les véhicules électriques atteint son objectif. Les conséquences sur les voitures issues des usines chinoises sont nettes. Mobilians vient de publier l’édition 2024 de sa Revue de marché automobile VP neuf. À cette occasion, le syndicat professionnel met l'accent sur la provenance des véhicules électriques immatriculés en France. Mobilians a ainsi analysé les données d’identifiant d’un véhicule (VIN) pour suivre son lieu de fabrication.

Il se trouve que le nombre de véhicules électriques mis à la route produits en Chine a considérablement diminué en 2024. Il a chuté de 57,6 % en 2024 par rapport à 2023, avec un volume de 44 538 unités. Ils ne représentent plus que 15,3 % du marché.

Avant l’application du score environnemental, la proportion des voitures électriques assemblées en Chine oscillait entre 30 % et 43 %. Depuis février 2024, cette part n’a pas dépassé les 20 %, allant jusqu’à tomber en avril (8,8 %) et juillet 2024 (9,6 %), en dessous des 10 %.

Des véhicules électriques produits principalement en Allemagne

Avec 76 865 unités, l’Allemagne est le principal pays duquel proviennent les voitures électriques immatriculées en France et représente 26,4 % du marché. L'Hexagone arrive en deuxième position avec 50 924 véhicules pour une part de marché de 17,5 %.

Il est intéressant de remarquer que la baisse du nombre de véhicules en provenance de Chine profite à l’Allemagne et à la France qui voient leur volume augmenter respectivement de 65,7 % et 68,4 %. À noter que les performances des Renault 5 E-Tech et Scenic E-Tech permettent à l'Hexagone de figurer dans le haut du classement.

L’Espagne, quatrième contributeur du marché électrique français avec 44 538 immatriculations (14,4 %), progresse de 173,9 %. Enfin, s'ils ne représentent que 3,2 % du marché, les véhicules en provenance des usines polonaises ont explosé de 259,9 % à 9 296 unités.