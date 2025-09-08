Renault réinvente la Clio

À l'occasion du salon de Munich, en Allemagne, Renault a levé le voile sur la sixième génération de la Clio. La citadine fait sa révolution stylistique tout en conservant des fondamentaux techniques et technologiques solides. Elle sera dans les showrooms en toute fin d'année 2025.

La 6e génération de la Renault Clio sera dans les showrooms en toute fin d'année 2025. ©Renault/Benji/DPPI

"Pour nous, Clio est depuis toujours un marqueur culturel, une pièce majeure de l’identité de Renault. Clio, c’est Renault, et Renault, c’est Clio ! lance Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault. Avec près de 17 millions d’exemplaires vendus, Clio est notre best-seller. À chaque nouvelle génération, Clio redéfinit les standards de sa catégorie."

Et le directeur général veut que l'histoire débutée en 1990 se poursuive. Mais il n'est jamais simple de renouveler un best-seller. Surtout quand les deux dernières générations, les Clio 4 et 5 commercialisées de 2012 à aujourd'hui, ont finalement été très proches en termes de style sans que cela ne déplaise aux clients.

En effet, la Clio est encore le premier modèle vendu en Europe au premier semestre 2025, avec plus de 130 000 unités. Même chose en France avec plus de 75 000 unités après huit mois d'activité.

Pour ce 6e opus de la Clio, les designers ont donc choisi la rupture. Il ne reste pas grand-chose des 35 années passées. Paula Fabregat‑Andreu, directrice projets design de la marque, le confirme : "Il fallait oser aller plus loin. Le monde va plus vite, les goûts changent aussi plus vite."

Le constructeur reconnaît que "tous les curseurs ont été poussés". Il parle d'une "génération survitaminée" lorsqu'il évoque le design, les moteurs ou encore les technologies embarquées.

Après la période "revival" qui a beaucoup occupé le terrain ces derniers temps au Technocentre, avec la R5, la R4 et bientôt la Twingo, Renault semble donc vouloir ouvrir un nouveau chapitre stylistique. Il faudra voir si les renouvellements suivants, dans la gamme hybride (Captur, Austral, Symbioz…) iront aussi loin.

Un tel changement de style peut-il entraver ou ralentir la dynamique quasi continue du modèle ? Les chiffres de ventes viendront rapidement nous renseigner. Mais dans tous les cas, le modèle peut compter sur une base technique solide et améliorée.

Cette Clio cuvée 2025 reste bâtie sur la plateforme CMF-B qui a toutefois évolué. Ainsi, les voies AV et AR ont été élargies de respectivement 3,9 et 0,9 cm. Les mensurations globales ont aussi évolué avec une longueur de 4,12 m (+6,7 cm), une largeur de 1,77 m (+3,9 cm) et une hauteur de 1,45 m (+1,1 cm). L'empattement s'établit à 2,59 m (+0,8 cm). Le coffre affiche 391 litres pour les versions essence, mais il se limite à 309 litres pour la version hybride. Le seuil de chargement est plus bas de 4 cm.

Le poids évolue aussi légèrement avec 25 à 50 kg de plus sur la balance. Ce sont d'ailleurs les versions d'entrée de gamme qui prennent le plus de kilos car l'équipement embarqué est plus important. Ainsi, la gamme Clio s'ouvre avec un modèle accusant 1 155 kg sur la balance.

Au chapitre mécanique, cette nouvelle Clio va continuer de surfer sur son offre full hybrid qui représente aujourd'hui plus de 30 % des ventes en Europe. Sous le capot de la variante E-Tech se cachera la nouvelle génération du système avec le nouveau moteur 1,8 l injection directe ou encore une nouvelle batterie de 1,4 kWh refroidie par eau.

Comme les autres modèles Renault et Dacia qui disposent déjà de ce moteur, il développe 160 ch (+15 ch) et 172 Nm de couple (+22 Nm) mais permet surtout à la citadine au losange de passer, pour la première fois, sous la barre des 4 l/100km avec 3,9 l annoncés, soit 89 g/km de CO2, contre 95 g/km pour l'actuelle Clio hybride.

L'efficience mécanique permet d'atteindre de telles valeurs, mais elles doivent aussi beaucoup au travail sur l'aérodynamisme avec un SCx en baisse, passant de 0,677 à 0,647. Le Cx passe lui de 0,32 à 0,30.

"La nouvelle Clio est la représentation parfaite de l’excellence de notre gamme hybride, en parallèle de nos modèles 100 % électriques", présente encore Fabrice Cambolive.

L'offre mécanique sera complétée par le 1,2 Turbo 3 cylindres développant 115 ch, en boîte manuelle (114 g/km) et double embrayage EDC (116 g/km), puis il y aura une inédite version GPL de cette mécanique développant 120 ch (107 g/km), associée à une boîte EDC.

Dans l'habitacle, la Clio est finalement presque plus conservatrice puisque l'on retrouve les deux écrans comme sur les derniers modèles de la marque. Un bon point, d'autant que l'infodivertissement reprend OpenR Link et Google intégré. Le constructeur y ajoute même, pour la première fois, 2 Go/mois de données pendant trois ans pour profiter au mieux des applications disponibles.

La citadine fait aussi le plein d'Adas avec jusqu'à 29 systèmes embarqués. La Clio pourra, selon le niveau de finition, compter sur le système Active Driver Assist avec le régulateur de vitesse adaptatif intelligent.

La citadine peut aussi accueillir la détection avant et arrière avec correction trajectoire d'urgence, le freinage automatique d'urgence en marche arrière, l’alerte sortie sécurisée des occupants et, "pour la première fois chez Renault en Europe, l’assistant d’arrêt d’urgence qui ralentit le véhicule jusqu'à l'immobilisation complète en cas d'inactivité du conducteur", indique le constructeur.

Ce qui lui fait dire en conclusion que "la Clio est plus polyvalente que jamais". "Elle complète parfaitement notre gamme pour couvrir pleinement les besoins des clients du segment B, au côté du Captur, de la Renault 5 et de la Renault 4 E-Tech electric" indique Bruno Vanel, vice-président produit de la marque Renault.

Dans les showrooms en fin d'année 2025

Comme la précédente génération, la Clio reste produite dans l'usine turque de Bursa à une cadence de 1 000 unités par jour.

La gamme sera constituée de trois finitions, Evolution, Techno et Esprit Alpine. Les tarifs seront dévoilés au mois d'octobre, synonymes d'ouverture des commandes. Les premières livraisons sont attendues pour la toute fin de l'année avant un véritable envol commercial début 2026.