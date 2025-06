Renault ouvre les commandes de sa R5 à moins de 25 000 euros

Le constructeur au losange annonce l’ouverture des commandes de sa Renault 5 E-Tech en version Five, la moins chère de la gamme. Disponible à partir de 24 990 euros, elle embarque un moteur électrique moins puissant développant 95 ch.

Équipée d'un moteur de 95 ch, la Renault 5 E-Tech en version Five voit ses tarifs débuter sous la barre des 25 000 euros. ©Renault

La moins chère des R5 est enfin disponible à la commande. Après les motorisations à 150 et 120 ch, la petite citadine électrique se décline désormais en une version Five de 95 ch. Proposée à partir de 24 990 euros, celle-ci est dotée d’une batterie de 40 kWh, lui permettant de parcourir jusqu’à 312 km entre deux recharges.

Moins onéreuse et surtout moins puissante, la Renault 5 E-Tech en version Five reste pour autant bien équipée. À l’intérieur, on retrouve ainsi le double écran OpenR composé d’un écran de sept pouces pour le tableau de bord et d’un écran multimédia de dix pouces, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. L’équipement comprend également, entre autres, deux prises USB-C à l’avant, les projecteurs full LED, la climatisation manuelle, le frein de parking électrique et la banquette arrière rabattable 60/40.

En juillet 2025, la gamme de la Renault 5 E-Tech sera aussi complétée par une nouvelle proposition intermédiaire, une version Evolution de 150 ch avec la batterie de 52 kWh. Celle-ci offrira jusqu’à 410 km d’autonomie en cycle mixte WLTP, pour un prix fixé à 31 490 euros. La R5 disposera alors d’une gamme complète, allant de la version Five à la version Roland-Garros, comprenant trois motorisations et deux tailles de batteries.

Lancée en octobre 2024, la Renault 5 E-Tech est déjà victime de son succès. Le modèle du constructeur au losange s’est en effet déjà écoulé à plus de 40 000 exemplaires, lui permettant de se placer en tête des ventes de véhicules électriques vendus aux particuliers en Europe depuis avril 2025.