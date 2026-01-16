Menu
Prévisions 2026 : léger rebond du marché des véhicules utilitaires légers

Publié le 16 janvier 2026

Par Christophe Jaussaud
Après un exercice 2025 synonyme d'une baisse des immatriculations de 5,6 %, le marché des utilitaires devrait connaître une croissance de 3 % en 2026, pour atteindre près de 370 000 unités.
marché du VUL prévisions 2026
Avec le PV5, Kia s'attaque au marché du véhicule utilitaire. ©Kia

Avec 358 299 immatriculations, le marché 2025 des véhicules utilitaires légers a reculé de 5,6 %. Selon le cabinet Inovev, ce marché devrait être mieux orienté en 2026 avec une croissance estimée de 3 %, pour atteindre 369 000 immatriculations.

 

Comme pour le VP, on reste encore très loin de l'année 2019 où 479 758 VUL avaient pris la route. Une référence qui est de l'histoire ancienne et qu'il sera difficile d'atteindre à nouveau.

 

Utilitaires électriques cherchent clients désespérément

 

Quant au défi de l'électrique, que le VUL doit également relever, il est de taille. Alors que le VP affiche 20 % de part de marché à l’issue de l'exercice 2025, avec 326 923 unités, dans l'univers du VUL seulement 9,4 % des immatriculations concernaient des modèles à batterie, soit 33 696 unités.

 

Certes, cela progresse par rapport à 2024 (6,9 % ; 26 238), mais trop lentement pour s'inscrire dans la trajectoire nécessaire aux objectifs d'émissions des constructeurs.

