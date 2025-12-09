Normes CO2 : BMW, Toyota et des loueurs alertent la Commission européenne

Publié le 9 décembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

BMW, Toyota, des loueurs et des associations du secteur font à leur tour entendre leur voix à la Commission européenne. Dans une lettre commune, ils signalent que des obligations d’achat de véhicules électriques feraient grimper les coûts et ralentiraient le renouvellement des flottes. Ils réclament plutôt des incitations et davantage de bornes.

BMW, Toyota ainsi que des loueursont demandé à la Commission européenne de ne pas fixer d’objectifs obligatoires pour l’achat de véhicules électriques. ©AdobeStock-Halfpoint

Les lettres s’empilent sur le bureau d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Après celles de Friedrich Merz, chancelier allemand, et de six dirigeants européens, c’est au tour de BMW, Toyota ainsi que de loueurs longue durée de tirer la sonnette d’alarme. Selon Reuters, ils exhortent la Commission européenne à ne pas fixer d’objectifs obligatoires pour l’achat de véhicules électriques dans les flottes d’entreprises. Pour eux, une telle mesure serait extrêmement coûteuse et contre-productive. Six dirigeants européens plaident pour un assouplissement des normes CO2 La lettre consultée par Reuters compte 67 signataires, dont Arval, Ayvens, Avis, Bolt, Hertz ou encore des associations nationales de location courte durée. Ils affirment que les principaux obstacles à l’adoption des véhicules électriques sont les coûts d’achat et d’exploitation, ainsi qu’un réseau de recharge insuffisant. Selon eux, un objectif obligatoire serait "très dommageable" et pousserait les entreprises à conserver plus longtemps des véhicules plus anciens, freinant ainsi l’achat de modèles neufs. Incitations et bornes de recharge pour augmenter les VE Le texte ajoute qu’il faudrait une combinaison d’incitations et d’investissements dans les bornes de recharge pour augmenter rapidement les ventes de véhicules électriques. Ces incitations devraient également s’étendre au marché des véhicules électriques d’occasion, puisque les voitures louées se revendent après deux ou trois ans. Rappelons que la Commission européenne doit annoncer une série de propositions le 16 décembre 2025 pour offrir au secteur automobile du Vieux Continent davantage de flexibilité dans l’atteinte de ses objectifs d’émissions de CO2. Un assouplissement de l’interdiction des ventes de véhicules thermiques en 2035 est également attendu. Paquet automobile européen : la Commission reporte ses annonces au 16 décembre 2025 Les constructeurs et certains États militent pour maintenir les véhicules hybrides rechargeables ou les prolongateurs d’autonomie au-delà de 2035. Notons que les flottes d’entreprises représentent 50 % à 60 % des ventes de voitures neuves dans l’Union européenne.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.