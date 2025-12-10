Model 3 Standard : que vaut la moins chère des Tesla ?

Publié le 10 décembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 3 min de lecture

Quelques mois après le Model Y, la Tesla Model 3 adopte à son tour une version plus accessible, dite "Standard". Disponible en France dès février 2026, cette nouvelle finition d’entrée de gamme conserve un bon niveau de prestations tout en affichant un prix redoutablement compétitif de 36 990 euros.

Vendue à partir de 36 990 euros, la Tesla Model 3 Standard se positionne comme le modèle le moins cher jamais commercialisé par la marque. ©Tesla

Si vous faisiez partie de celles et ceux qui attendaient une Tesla plus petite et moins chère, il faudra uniquement se contenter de la deuxième option. Car deux mois seulement après la présentation de la version à prix cassé du Model Y, le constructeur américain annonce cette fois l’ouverture des commandes de la Model 3 Standard. Exclusivement réservée au marché européen, cette version plus accessible de la berline 100 % électrique sera commercialisée en France à partir de 36 990 euros, dès février 2026. Pour rappel, le ticket d’entrée de la Tesla Model 3 était jusqu’alors fixé à 44 990 euros, dans sa version grande autonomie en propulsion. Tesla propose une version plus abordable de ses Model 3 et Model Y Ce tarif très agressif permet à la Model 3 Standard de s’afficher comme la moins chère des Tesla jamais commercialisées. Mais il permet surtout au modèle de rester compétitif, en compensant l’absence de bonus écologique et d’écoscore, conséquence de sa production en Chine. Des prestations qui restent très correctes À l’extérieur, rien ne permet de distinguer la Model 3 Standard des autres versions, à l’exception des jantes 18 pouces spécifiques. La berline 100 % électrique conserve de série son toit vitré, son grand écran central tactile de 15,4 pouces, ses phares adaptatifs, ou encore son hayon électrique à ouverture mains libres qui offre 584 l d'espace de rangements. À l’arrière, on relève tout de même la disparition de l’écran tactile et de la fonction des sièges chauffants. Les principaux changements se situent donc au niveau des performances. Mais là encore, rien d’alarmant. L’autonomie est abaissée à 534 km puisque la Tesla Model 3 Standard embarque une batterie plus petite, d’une capacité de 69,5 kWh, contre 75 kWh pour la version grande autonomie. Le temps de recharge reste également très correct puisque le modèle peut récupérer jusqu'à 270 km d'autonomie en 15 minutes en charge rapide. Pour son Model 3 Standard, Tesla annonce une consommation de seulement 13 kWh/100 km en cycle mixte WLTP, ainsi qu’un 0 à 100 km/h abattu en seulement 6,2 secondes.

