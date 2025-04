Les certificats d’économie d’énergie arrivent chez Toyota

Le constructeur déploie le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) dans l’ensemble de ses points de vente Toyota et Lexus. Les concessionnaires s’occupent de l’ensemble des démarches administratives.

Toyota déploie les CEE dans l'ensemble de son réseau de distribution. ©Toyota

Après Renault, Stellantis et Volkswagen, au tour de Toyota de déployer le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE). Le constructeur japonais s’associe pour l’occasion à Siplec, l’entité du mouvement E.Leclerc dédiée aux produits et services Énergies, via le mandataire Rozo.

L’ensemble du réseau du constructeur est impliqué, aussi bien pour les marques Toyota que Lexus. Les distributeurs, en lien avec Siplec et Rozo, s’occupent de l’ensemble des démarches administratives, peu connues des clients automobiles.

De 2 518 à 4 200 euros pour un VUL électrique

Le choix a par ailleurs été fait de déduire le montant de l’aide directement de la facture d’achat ou de la mensualité en cas de location (LLD ou LOA). Les primes s’échelonnent de 297 à 496 euros pour une voiture particulière électrique, en fonction de la typologie du client.

Les CEE s’avèrent surtout pertinents pour les véhicules utilitaires légers électriques. Les aides débutent à 2 518 euros pour un client particulier et atteignent 4 200 euros pour les entreprises disposant de moins de 100 véhicules et les collectivités locales ayant moins de 20 véhicules.

Les aides proposées par Toyota sont relativement proches de celles de Renault. Le mieux-disant reste le groupe Stellantis, avec des primes CEE allant de 2 710 à 4 515 euros pour les VUL électriques.

Primes CEE accordées par les principaux constructeurs :