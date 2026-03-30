Enfin une grande batterie pour le Citroën C5 Aircross

La version grande autonomie du Citroën C5 Aircross est disponible à la commande à compter du 1er avril 2026. La batterie de 97 kWh, fournie par ACC, permet au SUV d’évoluer jusqu’à 680 km entre deux recharges.

Citroën lance la version grande autonomie du C5 Aircross, à partir de 46 990 euros. ©Citroën

Plus de six mois après ses débuts, le nouveau C5 Aircross passe la vitesse supérieure. La version grande autonomie promise à l’origine est enfin disponible à la commande, à compter du 1er avril 2026.

Citroën avait décidé de temporiser sur cette proposition en raison des difficultés rencontrées par ACC, son fournisseur sur la batterie de 97 kWh. Ce dernier tourne actuellement à 1 000 batteries assemblées par mois, indiquait récemment Yann Vincent, son directeur général. Un volume insuffisant pour répondre à la demande.

Jusqu'à 680 km d'autonomie

ACC entend monter en régime au cours des prochains mois, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour son principal client qu’est le groupe Stellantis. Citroën se garde toutefois de communiquer sur des délais de livraison pour son C5 Aircross grande autonomie.

Rappelons que ses cousins de Peugeot, les e-3008 et e-5008 grande autonomie, mettent à l’épreuve la patience des clients avec des livraisons sous neuf mois minimum.

Cependant, sur le papier, le C5 Aircross grande autonomie (230 ch) a des atouts propres à intéresser les clients particuliers et professionnels. Son point fort est son autonomie pouvant atteindre 680 km.

Concernant le temps de charge de 20 à 80 %, il est de 27 minutes, le SUV acceptant jusqu’à 160 kW en charge rapide. Comptez neuf heures pour une recharge via une wallbox de 7,4 kW et 6h30 avec le chargeur triphasé de 11 kW dont le C5 Aircross est équipé.

À partir de 46 990 euros

Citroën ajoute que le SUV peut être équipé, en option, d’un chargeur 22 kW triphasé bidirectionnel. Celui-ci accepte des charges ultrarapides, de quoi récupérer jusqu’à 160 km d’autonomie en dix minutes. Sa technologie V2L permettant quant à elle d’alimenter des appareils externes.

Les tarifs de ce C5 Aircross débutent à 46 990 euros en finition Plus. Viennent ensuite les finitions Business et Max, respectivement proposées à 48 990 et 50 990 euros.