Rev Mobilities installe Maximilien Pimont dans le fauteuil de directeur général adjoint

Le groupe d'ingénierie spécialisé dans le rétrofit électrique des véhicules accueille Maximilien Pimont au poste de directeur général adjoint. À ce titre, Rev Mobilities lui confie la responsabilité des partenariats et de leur mise en œuvre.

Maximilien Pimont, directeur général adjoint de Rev Mobilities. ©Rev Mobilities

Rev Mobilities renforce son équipe dirigeante. L'entreprise spécialisée dans la conversion des véhicules thermiques en voitures électriques a officialisé le recrutement de Maximilien Pimont au titre de directeur général adjoint. Ce dernier rejoint ainsi Arnaud Pigounides, le fondateur et président du groupe.

Diplômé d'un master finance & strategy obtenu à Sciences Po Paris, Maximilien Pimont se voit chargé de développer les partenariats de Rev Mobilities et d'en assurer la bonne exécution. Il jouera notamment un rôle clé dans la mise en œuvre des contrats de rétrofit avec Volkswagen Group Retail en France et avec le groupe Sogafric, importateur de la marque Toyota au Gabon.

Rev Mobilities a vu en lui un profil capable de structurer des partenariats stratégiques avec différents constructeurs, équipementiers ou distributeurs du secteur automobile. Ancien collaborateur de Sébastien Lecornu au ministère des Outre-Mer, Maximilien Pilmont est ensuite passé par la direction stratégique de Stellantis, où il s'est familiarisé avec la décarbonation des mobilités.

Notons enfin que Maximilien Pimont accompagnera, par ailleurs, la croissance de REV Bus&Truck. Cette filiale dédiée au rétrofit des bus et des camions a inauguré, le 9 février 2026, sa première usine, d'une superficie de 1 600 m2, à Villefranche-sur-Saône (69).