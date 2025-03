Mobilize s'appuie sur les concessions Renault pour implanter ses stations de recharge

Depuis début 2024, Mobilize poursuit l’implantation de ses infrastructures de recharge à travers la France avec un réseau de 25 stations, principalement dans les concessions Renault. Une synergie qui semble profiter aux distributeurs comme à la filiale du constructeur. Une centaine de points de service sont attendus pour la fin d’année 2025 en France et 650 en Europe.

La station Fast Charge de Lormont est la première à avoir été implantée en France. ©Le Journal de l'Automobile-Jean-Baptiste Kapela

Elle a tout d’une station-service "classique"... Mais elle est réservée aux véhicules électriques. À Lormont (33), près de Bordeaux, Mobilize a décidé d’implanter au début de l’année 2024 sa première station de recharge dédiée aux véhicules électriques. Le conducteur ayant besoin de se recharger n’a qu’à se garer devant l’une des sept bornes de recharge ultrarapide (de 320 kW de puissance), se brancher et bénéficier d’un code d’accès unique pour accéder au "lounge" durant la recharge.

Ce dernier est un espace dans lequel il est possible de retrouver de quoi se nourrir avec un distributeur de nourriture et une machine à café ; se reposer avec des canapés ; ou encore travailler avec le Wi-Fi et des tables. Des services accessibles aux conducteurs de véhicules électriques de toutes marques, sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Particularité de cette station de recharge : elle se trouve sur les terres d’une concession Renault Retail Group.

"Au départ, le projet semblait un peu fou. Mais depuis un an, sur un marché dans lequel tout converge vers l’électrique, la station fonctionne et nous rend crédible sur le marché local, avec une offre de prestation complète de l’achat du véhicule à la recharge, ce qui rassure et fidélise le client", se satisfait Rodophe Leroyer, directeur de la plaque de Bordeaux Renault Retail Group. Selon ce dernier, une dizaine de clients par jour viennent bénéficier des services de la station de Lormont dont "75 % de clients possédant un véhicule d'une marque autre que Renault."

Attirer de nouveaux clients

L’espace dédié à la recharge en banlieue bordelaise connaît d’ailleurs des pics d’affluence en période de congés avec jusqu'à 250 branchements sur un mois. Une affluence dont la concession cherche à tirer profit pour attirer de nouveaux clients. Le conducteur qui attend patiemment la recharge de son véhicule dans l’espace "lounge" n’a qu’à franchir une porte pour se rendre dans l’espace Mobilize Share, le pôle dédié à la location courte durée de la filiale de Renault.

Que ce soit par le biais de kakémono dans la zone de repos ou via des banderoles derrière les bornes, le client qui vient recharger son véhicule peut scanner un QR code pour essayer les dernières nouveautés de la marque au losange."Un conseiller les accueille et ils peuvent tester un véhicule durant leur recharge. Environ trois clients par semaine viennent essayer les véhicules et cela génère du lead", se réjouit Rodolphe Leroyer.

Un moyen de diversification pour Renault

Le site de Lormont illustre bien la synergie que le groupe tente de créer entre Mobilize et Renault. Des stations de ce type, il en existe actuellement 25 ouvertes au public dans l’Hexagone et une trentaine sont en attente d’être raccordées aux réseaux. Mobilize aspire à en installer une centaine d’ici fin 2025. "Posséder notre propre réseau, c’est la garantie de proposer une expérience de recharge fiable et abordable. Mais c’est aussi une manière pour Renault de diversifier ses revenus et ses activités", assure Anne-Cécile Bonneville, directrice Fast Charge chez Mobilize.

Pour implanter ses stations, comme pour celle de Lormont, Mobilize peut compter sur le réseau de distribution de sa maison mère. "Nous louons le foncier au réseau Renault pour implanter nos stations. Cela est bénéfique pour nous comme pour eux, puisque notre service génère du trafic dans leur concession et que ces bornes de recharge sont aussi des outils de fidélisation pour les futurs clients. Pour nous, avec leur flotte, les concessions comptent parmi nos premiers clients", affirme Anne-Cécile Bonneville.

Chaque station possède entre quatre et six chargeurs ultra-rapides de 320 kW de puissance. L'organisation et la gestion de son réseau permettent à la filiale de Renault d’atteindre les 99 % de taux de disponibilité, là où il se situe en moyenne autour des 86 % selon les dernières données recensées par l’Avere. En effet, la station étant située sur le site de la concession, cela permet de bénéficier d’une proximité avec des acteurs locaux pour agir rapidement sur les bornes défectueuses. "En général, les problèmes récurrents sont liés à la connectivité et au matériel", affirme Anne-Cécile Bonneville.

Afin d’être raccord avec le règlement européen AFIR – qui vise à uniformiser les moyens de paiement sur les bornes de recharge – tous les équipements de 320 kW, de fabrication néerlandaise Kempower, acceptent la carte bleue. Seules les bornes de recharge de faible puissance n’ont pas de terminal de carte bleue. "Ajouter un tel dispositif sur nos bornes de 22 kW peut nous coûter plus cher que la borne elle-même", justifie Jérôme Faton, directeur Énergie chez Mobilize. Les bornes sont par ailleurs compatibles avec la carte de recharge d’une centaine d’opérateurs en Europe et, bien évidement, avec le Mobilize Pass Charge. Notons que seules 20 % des recharges s’effectuent par le biais d’une carte bleue.

Une stratégie européenne

Mais le réseau n’est pas voué à rester cantonné à la France. Mobilize prévoit d’étendre son service Fast Charge au-delà des frontières, en Espagne au cours du deuxième semestre 2025 et en Belgique à partir de 2026. "Nous avons pensé à ces deux pays pour deux raisons. L’Espagne, comme d'autres pays du Sud, a un besoin significatif en bornes de recharge et il s’agit d’un marché potentiel pour nous. D'autre part, nous voulons aussi être présents dans les pays où l'empreinte de Renault est forte, même s’ils ont un réseau de recharge développé, comme la Belgique", assure Jérôme Faton.

"L'électrification transforme la chaîne de valeur des constructeurs automobiles. Aujourd'hui, notre rôle va au-delà des véhicules, et la génération de revenus récurrents est devenue essentielle pour investir dans l’avenir de l’industrie, déclare dans un communiqué Gianluca De Ficchy, directeur général de Mobilize. Mobilize Fast Charge est un des piliers de Mobilize pour atteindre cet objectif". En parallèle, en Italie, Mobilize a signé un partenariat stratégique avec Free to X, dans l’objectif d'accéder au réseau existant d’une centaine de stations de recharge de plus de 150 kW. Ainsi, Mobilize ambitionne d’étendre son réseau à 650 stations Fast Charge dans les quatre pays européens d’ici à 2028.