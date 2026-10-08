Driveco nomme Christopher Burghardt à la présidence du conseil d'administration

Les actionnaires de Driveco ont désigné Christopher Burghardt pour prendre la présidence du conseil d'administration de l'opérateur de stations de recharge pour voitures électriques. Cet ancien dirigeant de ChargePoint aura pour ambition de piloter la prochaine phase de croissance sur fond de mutation du secteur.

Christopher Burghardt, président du conseil d'administration de Driveco. ©Driveco

Driveco change de président au conseil d'administration. Les actionnaires de l'opérateur de stations de recharge de voitures électriques, Mirova et APG, ont officialisé, le 7 octobre 2026, la nomination de Christopher Burghardt à ce poste.

Cette décision s'inscrit dans leur stratégie d'accélération. Cet ancien dirigeant de ChargePoint aura pour mission de développer Driveco au point d'en faire une plateforme européenne de référence dans le domaine de la mobilité électrique.

Christopher Burghardt apporte une solide expérience des secteurs de l'énergie, de la mobilité et des technologies. Il a occupé les fonctions de directeur opérationnel et de directeur général Europe de ChargePoint, l'un des pionniers mondiaux de la mobilité électrique. Par ailleurs, il siège également au conseil d'administration d'Eviq et préside éxō Fleets, des acteurs de la mobilité d'entreprises. Enfin, il conseille McKinsey ainsi que plusieurs fonds de capital-investissement.

Christopher Burghardt prend sa fonction à un moment qualifié de charnière, par l'intéressé lui-même. Le marché européen de la recharge des véhicules électriques connaît à la fois une profonde transformation et une forte dynamique de progression du fait de la multiplication des immatriculations de VE.

Stefan von Dobschütz, PDG de Driveco depuis le début de l'année 2026, salue cette arrivée. Il met en avant l'orientation client du nouveau président, sa connaissance approfondie des marchés de l'énergie et son vaste réseau, à la croisée des secteurs de la mobilité, de la finance et des technologies, autant d'atouts pour poursuivre le développement de l'entreprise.