ChargeGuru et Zeplug se réunissent sous l'appellation Tohmo

À compter du 1er octobre 2026, les dénominations ChargeGuru et Zeplug s'effacent pour laisser place à Tohmo. Une suite logique sur le plan opérationnel et marketing pour le groupe spécialisé dans la fourniture de solutions de recharge pour véhicules électriques en zone privée.

Pour plus de lisibilité, Zeplug et ChargeGuru choisissent de devenir Tohmo. ©Zeplug

Une page se tourne dans le grand livre des fournisseurs de solutions de bornes de recharge pour véhicules électriques. À compter du 1er octobre 2026, les dénominations Zeplug et ChargeGuru disparaissent. Le groupe spécialisé dans l'accompagnement des clients privés adopte le nom de Tohmo.

Un choix délibéré, motivé par plusieurs raisons. Les sociétés Zeplug et ChargeGuru, respectivement fondées en 2014 et 2018, sont désormais réunies sous un même schéma opérationnel complet. Il n'y a donc plus de raison d'entretenir la confusion dans l'esprit du consommateur. "Avoir deux marques ne présente plus d'intérêt quand vous faites des présentations communes", atteste Nicolas Banchet, le cofondateur et directeur général.

Il y avait également un enjeu marketing. Le groupe devait investir pour les deux entités en parallèle. Au point d'arriver à certaines aberrations, comme ce jeu de concurrence pour l'achat de mots-clés Google, faisant artificiellement monter les enchères. "À l'étranger, rappelle le cofondateur, nous n'avons conservé que ChargeGuru pour nos activités et cela fonctionnait très bien".

Les 100 000 copropriétés en ligne de mire

Le nouveau nom, Tohmo, fait référence aux travaux de Georg Ohm, le physicien allemand, et à Tomodachi, le mot signifiant "ami" en japonais. "Nous voulions mettre en avant notre volonté de devenir les compagnons du quotidien pour les conducteurs de voitures électriques", explique Nicolas Banchet.

Les ambitions resteront fortes. Le groupe, qui accompagne à ce jour quelque 30 000 copropriétés à travers six pays, entend tripler ce périmètre pour atteindre la barre des 100 000 comptes à fin 2030. Alors, le nombre de points de charge actifs devrait s'établir entre 400 000 et 500 000 unités.

Mais pour l'heure, les gestionnaires de flotte constituent le principal levier de croissance pour Tohmo. La raison est à chercher du côté de l'électrification accélérée des parcs en entreprise.

Ce changement de nom ne s'accompagne pas en revanche d'action de levée de fonds. Le groupe fonctionne encore sur les 240 millions d'euros obtenus en 2023. Pour Nicolas Banchet, il est désormais impératif de parvenir à trouver la rentabilité.