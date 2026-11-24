Le groupe lyonnais élargit ses activités avec une nouvelle offre destinée aux salariés d’entreprise. Elle donne accès à des conditions de financement négociées sur plus de 5 000 modèles neufs ou d’occasion. Ce service doit accompagner la croissance de Yooliz, qui vise 30 000 véhicules à la route et sous gestion d'ici à 2030.

Le nouveau service de Yooliz donne accès à un catalogue de plus de 5 000 véhicules neufs ou d'occasion, toutes marques et motorisations confondues. ©AdobeStock-Sondem

Les avantages négociés pour les flottes automobiles peuvent-ils également profiter aux salariés qui ne disposent pas d'un véhicule de fonction ? C'est le pari de Yooliz. Le groupe lyonnais, spécialisé dans le financement automobile et la gestion de flottes, vient en effet de lancer un nouveau programme B2E (business to employee) à travers son entité L'Agence du Leasing. Son objectif ? Permettre aux collaborateurs des entreprises partenaires d'accéder à des offres de leasing négociées, tout en bénéficiant de l'accompagnement d'un spécialiste indépendant.

"Avec notre programme B2E porté par l’Agence du Leasing, nous permettons aux entreprises de faire bénéficier l’ensemble de leurs collaborateurs de notre savoir-faire, de nos partenaires et de notre capacité de négociation. Dans une période où le budget automobile représente une dépense importante pour les ménages, nous apportons une solution accessible et concrète. Pour l’entreprise, c’est un nouvel avantage à proposer à ses salariés, sans coût supplémentaire. Pour le collaborateur, c’est la possibilité de choisir et financer sa voiture personnelle avec l’accompagnement d’un véritable spécialiste indépendant", explique Nicolas Fragne, président fondateur de Yooliz.

Un catalogue de plus de 5 000 véhicules

Le dispositif donne accès à un catalogue de plus de 5 000 véhicules neufs ou d'occasion, toutes marques et motorisations confondues. Les collaborateurs peuvent opter pour des modèles essence, diesel, hybrides ou électriques, avec des formules de location longue durée (LLD) ou de location avec option d'achat (LOA). Au-delà des conditions tarifaires, Yooliz met en avant un accompagnement personnalisé, du choix du modèle jusqu'à sa livraison.

Le fonctionnement repose alors sur une répartition des rôles entre les différentes entités du groupe. Yooliz et Lizfleet présentent le programme aux entreprises partenaires, tandis que les équipes de L'Agence du Leasing prennent ensuite le relais auprès des salariés, en les conseillant dans le choix du véhicule et sur la formule de financement adaptée à leurs besoins.

Un objectif de 30 000 véhicules d’ici à 2030

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de développement de Yooliz, qui multiplie les activités complémentaires autour de la mobilité automobile. Le groupe lyonnais intervient notamment dans le courtage en financement avec Yooliz, la location de véhicules électriques d'occasion avec Backliz, la gestion externalisée de flottes avec Lizfleet et le leasing automobile avec L'Agence du Leasing.

L’entreprise revendique aujourd'hui un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et plus de 40 collaborateurs. Elle indique avoir réalisé plus de 3 500 commandes en 2026 et disposer d'un parc de plus de 15 000 véhicules à la route. Présent sur l'ensemble du territoire français, Yooliz ambitionne de doubler son volume pour atteindre 30 000 véhicules à la route et sous gestion d'ici à 2030. À plus long terme, le groupe envisage également de s'implanter sur le marché européen.