XPeng confie ses ventes BtoB à Louis de Réals

Louis de Réals rejoint XPeng France en tant que responsable des ventes BtoB. Il occupait un poste similaire chez Cadillac. Il succède dans ses nouvelles fonctions à Guillaume Cohen.

XPeng France tient son nouveau responsable des ventes BtoB, un poste laissé vacant à la suite du départ de Guillaume Cohen chez Chery France. Son successeur est Louis de Réals, qui en a fait l’annonce sur le réseau social LinkedIn.

Louis de Réals occupait une fonction similaire chez General Motors depuis mai 2024. Il était en charge des ventes BtoB de la marque Cadillac. Avant cela, il a officié pendant près de cinq ans chez LeasePlan France.

La dynamique de croissance est clairement en faveur, à ce jour, de XPeng comparé à Cadillac. La marque chinoise a écoulé près de 650 voitures en BtoB depuis janvier dans l’Hexagone. Ses deux modèles électriques, les G6 et G9, ont respectivement été livrés à 372 et 275 exemplaires.