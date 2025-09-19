Pluxee frappe fort en rachetant Skipr, spécialiste du crédit mobilité

Skipr, spécialiste du crédit mobilité, vient d’être racheté par Pluxee, anciennement Sodexo Benefits & Rewards Services. L’opération porte sur 100 % du capital.

Pluxee acquiert 100 % de Skipr. ©Pluxee

Avec le rachat à 100 % de Skipr, Pluxee frappe un grand coup. Le géant mondial des avantages et de l’engagement des salariés met la main sur l’un des leaders du crédit mobilité en France et en Belgique.

Skipr, pour mémoire, était détenu à 17 % par Ayvens (ALD à l’époque) depuis 2021. La filiale de la Société Générale avait effectué son entrée au capital aux côtés des investisseurs historiques de la start-up, à savoir la banque belge Belfius et Lab Box, entité du groupe automobile belge D'Ieteren.

Le spécialiste de la mobilité des salariés passe donc sous le contrôle de Pluxee, connu autrefois en tant que Sodexo Benefits & Rewards Services. Un tremplin potentiel dans la mesure où l’acquéreur est présent dans 29 pays et compte 500 000 clients.

"Cette acquisition marque une nouvelle étape pour le groupe dans le déploiement de son plan stratégique de croissance externe en Europe continentale et dans la mise en œuvre de sa stratégie disciplinée de fusions-acquisitions, qui lui permet d’accroître ses parts de marché, d’élargir son offre et son portefeuille de produits, et d’enrichir ses capacités technologiques", résume Pluxee dans son communiqué.