PLF 2026 : vers un malus CO2 à 100 000 euros en 2028

Publié le 14 octobre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 4 min de lecture

Le projet de loi de finances pour 2026 s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs en matière de verdissement du parc automobile. Parmi les mesures figurant dans le texte initial, il y a l'apparition du barème du malus CO2 pour 2028 (ceux de 2026 et 2027 sont déjà connus), avec une taxe maximale de 100 000 euros.

Le projet de loi de finances pour 2026 introduit le barème du malus CO2 pour 2028. ©AdobeStock-disq

Qui dit projet de loi de finances dit hausse des taxes liées à l’automobile. Le PFL 2026 dévoilé par nos confrères de Contexte ne déroge pas à la règle. Le texte, dans sa version initiale, introduit un barème du malus CO2 pour 2028. Pourquoi 2028 ? Tout simplement parce que les barèmes pour 2026 et 2027 sont déjà connus. Ils ont été votés dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2025. L’année 2028 est donc au menu de ce nouveau PLF, afin de donner de la visibilité à l’ensemble de la filière pour les trois prochaines années. Malus dès 98 g/km en 2028 Rappelons qu’actuellement, le malus CO2 débute à 113 g/km de CO2 avec une taxe de 50 euros. Un montant maximal de 70 000 euros vient pénaliser les véhicules émettant plus de 192 g/km. Au 1er janvier 2026, la taxe glissera de 5 g/km et débutera donc à 108 g/km, toujours avec un montant de 50 euros. À l’autre bout du barème, la sanction financière atteindra 80 000 euros pour les modèles à plus de 191 g/km. Ensuite, au 1er janvier 2027, seules les voitures émettant moins de 103 g/km de CO2 échapperont à l’impôt. La taxe s’élèvera à 90 000 euros pour celles rejetant plus de 189 g/km. La filière automobile redoute un nouveau coup de massue fiscal Le PLF 2026 introduit donc le barème 2028, toujours avec le même principe de décaler la grille de 5 g/km. Ainsi, la taxe viendra frapper de 50 euros les véhicules particuliers homologués à 98 g/km de CO2. Pour ceux émettant plus de 187 g/km, le malus sera de 100 000 euros. Difficile à ce stade d’anticiper l’impact de cette trajectoire du malus CO2. Toujours est-il que les émissions moyennes de CO2 des voitures neuves en France baissent rapidement. Elles étaient de 85,4 g/km en septembre 2025, contre 94,3 g/km en janvier. Néanmoins, 42,1 % des voitures immatriculées étaient frappées d’un malus sur le dernier mois. Barème CO2, méthode dite WLPT, pour les années à compter de 2028 Émissions de CO2 (g/km) Tarif (euros) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (euros) Inférieures à 98 0 143 5 105 98 50 144 5 404 99 75 145 5 715 100 100 146 6 126 101 125 147 6 637 102 150 148 7 248 103 170 149 7 959 104 190 150 8 770 105 210 151 9 681 106 230 152 10 692 107 240 153 11 803 108 260 154 13 014 109 280 155 14 325 110 310 156 15 736 111 330 157 17 247 112 360 158 18 858 113 400 159 20 569 114 450 160 22 380 115 540 161 24 291 116 650 162 26 302 117 740 163 28 413 118 818 164 30 624 119 898 165 32 935 120 983 166 35 346 121 1 074 167 37 857 122 1 172 168 40 468 123 1 276 169 43 179 124 1 386 170 45 990 125 1 504 171 48 901 126 1 629 172 51 912 127 1 761 173 55 023 128 1 901 174 58 134 129 2 049 175 61 245 130 2 205 176 64 356 131 2 370 177 67 467 132 2 544 178 70 578 133 2 726 179 73 689 134 2 918 180 76 800 135 3 119 181 79 911 136 3 331 182 83 022 137 3 552 183 86 133 138 3 784 184 89 244 139 4 026 185 92 355 140 4 279 186 95 466 141 4 543 187 98 577 142 4 818 Supérieures à 187 100 000

