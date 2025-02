Paola Pichierri rebondit au BtoB Europe d’Alpine

L’ex-directrice du BtoB de Stellantis en France, après un passage éclair chez Hyundai, annonce son arrivée au sein de la marque sportive du groupe Renault. Elle occupe le poste de directrice Europe des flottes et du VO d’Alpine.

Paola Pichierri rejoint Alpine. ©Alpine

Alpine compte changer de dimension avec l’arrivée de l’A290, cousine vitaminée de la Renault 5, et du lancement courant 2025 du fastback électrique haut de gamme A390. Deux modèles qui vont lui permettre d’élargir ses horizons, notamment en touchant la clientèle professionnelle.

Dans ce cadre, la marque sportive du groupe Renault recrute Paola Pichierri au poste de directrice Europe des flottes d’entreprise et des voitures d’occasion. L’ex-directrice du BtoB de Stellantis en France, récemment passée par Hyundai, vient d’en faire l’annonce sur le réseau social LinkedIn.

"Je suis ravie de prendre le rôle de directrice Europe des flottes d'entreprise et des voitures d'occasion pour Alpine : une marque où le luxe, l'innovation et le design s'unissent pour façonner l'avenir de la mobilité. Alpine entre dans une nouvelle ère et je suis honorée de contribuer à sa croissance et à son succès", écrit-elle.

Paola Pichierri remercie au passage Antonino Labate, vice-président en charge des ventes, du marketing et de l’expérience client, et Marco Giulio Magnanini, directeur des ventes d’Alpine.