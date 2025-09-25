Mattias Pissens rejoint le groupe ABVV

Publié le 25 septembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Après avoir évolué pendant près de cinq ans pour le compte de Lynk & Co, dont il était dernièrement le directeur commercial pour la France, Mattias Pissens intègre le groupe ABVV en tant que responsable BtoB.

Mattias Pissens quitte Lynk & Co France pour rejoindre le groupe ABVV. ©Lynk & Co

Mattias Pissens annonçait il y a quelques jours, sur le réseau social professionnel LinkedIn, son départ de Lynk & Co. Il occupait depuis un an le poste de directeur commercial France pour le compte du constructeur chinois, après avoir été responsable BtoB. Sa destination est désormais connue. Celui qui a officié par le passé pour Nissan ou encore Hyundai vient d’officialiser son arrivée au sein du groupe de distribution ABVV en tant que responsable fleet. Bedros Izikian, ABVV : "Nous aspirons légitimement à continuer de grandir" "Je suis heureux d'annoncer que j'ai rejoint ABVV Groupe en tant que responsable fleet pour toutes les marques du groupe. Un nouveau défi passionnant que j'ai hâte de relever aux côtés des équipes, collègues et partenaires !", écrit-il sur LinkedIn. Le groupe ABVV, dirigé par la famille Izikian, opère dans l’Oise (60) et le Val‑d’Oise (95). Il y représente Land Rover, Jaguar, Cupra, Hyundai, Skoda, Seat et Volvo, sa marque principale. En 2024, son chiffre d’affaires s’est élevé à 139 millions d’euros, avec 2 260 ventes de véhicules neufs et 950 voitures d’occasion. Le groupe s’est récemment classé aux portes du Top 100 (101e position) des distributeurs automobiles 2024 établi par Le Journal de l’Automobile.

