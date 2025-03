L’ES90 marque l'arrivée de Volvo sur le marché des grandes berlines premium électriques

La Volvo ES90 vient compléter la gamme 100 % électrique du constructeur suédois. Cette grande berline premium, d’une autonomie de 700 km, se positionne comme une rivale potentielle des Mercedes-Benz EQE, Audi A6 e-tron et BMW i5. Disponible à partir de 75 900 euros, elle sillonnera les routes françaises dès le second semestre 2025.

La Volvo ES90 est le sixième véhicule entièrement électrique commercialisé en Europe (EX30, EX40, EC40, EM90 et EX90) par le constructeur suédois. ©Volvo

Si l’offre 100 % électrique de Volvo se composait jusqu’alors de SUV (ou crossover), la marque n’abandonne pas pour autant le segment des berlines. Le constructeur suédois, propriété du chinois Geely, vient en effet de présenter l’ES90. Cette grande berline premium entièrement électrique remplace ainsi la S90 thermique, qui n’est plus distribuée en France depuis 2023, faute de ventes suffisantes.

Car si Volvo a récemment revu à la baisse ses ambitions en matière d’électrification, renonçant à sa promesse de basculer dans le 100 % électrique en 2030, la marque sino-suédoise confirme tout de même sa volonté de faire des véhicules électriques un pilier majeur de sa stratégie produit.

L’ES90 aura alors pour mission d’aller grappiller des parts de marché aux grandes berlines premium allemandes que sont la Mercedes-Benz EQE, l’Audi A6 e-tron ou encore la BMW i5. Mais ce, au détriment d’autres marques du groupe Geely, avec en première ligne Polestar et Lotus…

Nouvelle arme anti-SUV ?

Alors oui, l’ES90 est bien qualifiée de grande berline 100 % électrique par Volvo. Pour autant, certains lui trouveront des ressemblances avec un coupé ou même un SUV, comme en témoigne sa hauteur de 1,55 m, qui lui confère une position de conduite assez haute pour une berline.

Côté design, on y reconnaît sans grande surprise la plupart des caractéristiques des dernières Volvo. À l’avant, on retrouve par exemple les phares façon "marteau de Thor", expression de l’identité stylistique bien connue du constructeur suédois, tandis que l’arrière de la voiture fait place aux feux en forme de "C", déjà présents sur l’EX90.

Grâce à sa longueur de 5 m et son empattement long de 3,10 m, l’ES90 offre aux passagers de la deuxième rangée un espace très généreux aux jambes. Mais compte tenu du gabarit de la voiture, le coffre, accessible via un hayon, déçoit par sa taille. Celui-ci dispose d’une capacité de 446 l, pouvant aller jusqu’à 733 l une fois les trois sièges arrière rabattus.

Enfin, la planche de bord de cette nouvelle ES90 se compose d’un grand écran central de 14,5 pouces avec Google intégré, donnant accès aux fonctionnalités de navigation, de divertissement, de climatisation et plus encore… Il est également complété par un autre écran conducteur de neuf pouces, ainsi que par un affichage tête haute.

Jusqu’à 700 km d’autonomie

Basée sur la même architecture que l’EX90, la SPA2, la Volvo ES90 dispose de très belles performances en termes d’autonomie et de recharge. La grande berline premium 100 % électrique est d’abord proposée dans une version avec un seul moteur arrière, développant 333 ch et 480 Nm de couple, et capable de réaliser 650 km entre deux recharges.

Sa deuxième proposition embarque quant à elle un moteur additionnel à l’avant, lui permettant d’atteindre les 449 ch (et 670 Nm de couple) et une autonomie de 700 km en cycle WLTP. Enfin, dans sa version Twin Performance, l’ES90 conserve le même rayon d’action, mais sa puissance monte à 680 ch (870 Nm). Dans les trois cas, Volvo annonce un temps de recharge de 10 % à 80 % en DC en à peine 20 minutes, grâce à une puissance de 350 kW.

Disponible dès à présent à la commande en France, la Volvo ES90 affiche un ticket d’entrée à 75 900 euros, bien au-dessus de celui de l’A6 e-tron et de la Mercedes-Benz EQE. Les premiers exemplaires de la grande berline électrique suédoise seront livrés à partir du second semestre 2025.